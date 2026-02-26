Ushtarët izraelitë qëlluan një djalë palestinez dhe qëndruan pranë ndërsa ai derdhte gjak e vdiste
Një djalë 14-vjeçar palestinez ka humbur jetën pas një incidenti tragjik ku është qëlluar nga ushtarë izraelitë dhe ndihma mjekësore është vonuar për shkak të bllokimit të ambulancës.
Sipas dëshmitarëve dhe raporteve të mediave ndërkombëtare, djali është plagosur rëndë gjatë një operacioni ushtarak dhe ka mbetur i pa ndihmuar për disa minuta kritike, duke shkaktuar vdekjen e tij për shkak të gjakderdhjes.
Ngjarja ka nxitur reagime të forta në rrjetet sociale dhe kritika ndaj forcave izraelite për moslejimin e trajtimit të menjëhershëm mjekësor, shkruan bbc.
Organizata të drejtave të njeriut kanë dënuar incidentin dhe kanë bërë thirrje për hetim të menjëhershëm, duke e cilësuar si shkelje të drejtave të fëmijëve dhe ligjeve humanitare ndërkombëtare.
Ngjarja është pjesë e tensioneve të vazhdueshme në zonat e banuara nga palestinezët, ku shpesh raportohen përplasje mes civilëve dhe forcave izraelite, duke rritur shqetësimet ndërkombëtare për situatën humanitare dhe sigurinë e fëmijëve.
Ndryshe, lufta mes forcave izraelite dhe atyre të Hamasit ka nisur më 7 tetor të vitit 2023. /Telegrafi/