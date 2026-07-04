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Donald Trump ka lënë gjurmë në 250-vjetorin e SHBA-së.

Kjo është bërë e dukshme edhe nga urimet e të gjithë presidentëve të gjallë amerikanë.

Bill Clinton (president nga viti 1993 deri në vitin 2001)

Clinton përdori një ton të zymtë në deklaratën e tij, duke pranuar "përçarjen e thellë" në politikën amerikane dhe "kërcënimet ndaj... vetë demokracisë".

"Agjentë të maskuar... rrëmbejnë njerëz nga shtëpitë e tyre", tha ai, duke iu referuar masave të ashpra kundër imigracionit të Trumpit.

Ai gjithashtu kritikoi qeverinë aktuale për nisjen e "një lufte antikushtetuese" dhe zbatimin e "socializmit për super të pasurit".

Nga ana tjetër, Clinton vuri në dukje se "nuk është hera e parë që i jemi afruar kufirit", duke shtuar se amerikanët "gjithmonë mund të bëjnë më mirë" dhe duhet të flasin hapur "për demokracinë".



George W. Bush (2001-2009)

Në një intervistë me video, ish-presidenti republikan reflektoi mbi kujtimet e tij të 200-vjetorit të SHBA-së në vitin 1976.

Bush tha se vlerat amerikane mund të “bashkonin” SHBA-në dhe se gatishmëria vullnetare për të ndihmuar të tjerët po i jepte shpresë për të ardhmen e vendit.



Barack Obama (2009-2017)

Presidenti i parë me ngjyrë e mbajti mesazhin e tij të thjeshtë: "Amerika është një punë e vazhdueshme në progres", shkroi ai, së bashku me një video nga fjalimi i tij në hapjen e bibliotekës presidenciale muajin e kaluar.

“Mbrojtja e asaj që është e drejtë, rregullimi i asaj që është e gabuar dhe bërja e bashkimit tonë pak më të përsosur është më e rëndësishme se kurrë”, shtoi Obama.



Joe Biden (2021-2025)

Paraardhësi i Donald Trumpit i bëri homazh "të vetmit komb në histori të ndërtuar jo mbi etninë, gjakun apo gjeografinë, por mbi një ide".

Biden e pasoi këtë me një thirrje për të “luftuar” për demokracinë “vazhdimisht e përsëri, vit pas viti”.

"Kam vënë bast gjithë jetën time për popullin amerikan dhe nuk do të ndalem tani", shtoi ai. /Telegrafi/



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