Urime dhe kritika nga ish-presidentët amerikanë për 250-vjetorin e Pavarësisë
Donald Trump ka lënë gjurmë në 250-vjetorin e SHBA-së.
Kjo është bërë e dukshme edhe nga urimet e të gjithë presidentëve të gjallë amerikanë.
Bill Clinton (president nga viti 1993 deri në vitin 2001)
Clinton përdori një ton të zymtë në deklaratën e tij, duke pranuar "përçarjen e thellë" në politikën amerikane dhe "kërcënimet ndaj... vetë demokracisë".
"Agjentë të maskuar... rrëmbejnë njerëz nga shtëpitë e tyre", tha ai, duke iu referuar masave të ashpra kundër imigracionit të Trumpit.
Ai gjithashtu kritikoi qeverinë aktuale për nisjen e "një lufte antikushtetuese" dhe zbatimin e "socializmit për super të pasurit".
Nga ana tjetër, Clinton vuri në dukje se "nuk është hera e parë që i jemi afruar kufirit", duke shtuar se amerikanët "gjithmonë mund të bëjnë më mirë" dhe duhet të flasin hapur "për demokracinë".
My statement on America at 250 and the state of the country: pic.twitter.com/WyIzBFxfBq
— Bill Clinton (@BillClinton) July 4, 2026
George W. Bush (2001-2009)
Në një intervistë me video, ish-presidenti republikan reflektoi mbi kujtimet e tij të 200-vjetorit të SHBA-së në vitin 1976.
Bush tha se vlerat amerikane mund të “bashkonin” SHBA-në dhe se gatishmëria vullnetare për të ndihmuar të tjerët po i jepte shpresë për të ardhmen e vendit.
In celebration of America’s 250th anniversary, President George W. Bush reflects on the values and history of our nation.
Sound credit: The Star-Spangled Banner performed by Heritage Youth Chorus at the Bush Museum. pic.twitter.com/1ZtdKHX8zY
— George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) July 4, 2026
Barack Obama (2009-2017)
Presidenti i parë me ngjyrë e mbajti mesazhin e tij të thjeshtë: "Amerika është një punë e vazhdueshme në progres", shkroi ai, së bashku me një video nga fjalimi i tij në hapjen e bibliotekës presidenciale muajin e kaluar.
“Mbrojtja e asaj që është e drejtë, rregullimi i asaj që është e gabuar dhe bërja e bashkimit tonë pak më të përsosur është më e rëndësishme se kurrë”, shtoi Obama.
America is a constant work in progress. Every generation must take up the unfinished work of the last and carry it further—protecting what’s right, fixing what’s wrong, and making our union a little more perfect. 250 years later, that’s more important than ever. pic.twitter.com/Gr7vcfpKoH
— Barack Obama (@BarackObama) July 4, 2026
Joe Biden (2021-2025)
Paraardhësi i Donald Trumpit i bëri homazh "të vetmit komb në histori të ndërtuar jo mbi etninë, gjakun apo gjeografinë, por mbi një ide".
Biden e pasoi këtë me një thirrje për të “luftuar” për demokracinë “vazhdimisht e përsëri, vit pas viti”.
"Kam vënë bast gjithë jetën time për popullin amerikan dhe nuk do të ndalem tani", shtoi ai. /Telegrafi/
Two hundred and fifty years ago, a group of Americans signed their names to a piece of parchment and made a promise no nation had ever made before: that we're all created equal, endowed by our Creator with unalienable rights — life, liberty, and the pursuit of happiness.
We're… pic.twitter.com/5AZsSORlUi
— Joe Biden (@JoeBiden) July 4, 2026