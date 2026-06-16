Unioni i Turizmit shënon 6-vjetorin e themelimit me ceremoni solemne në Prishtinë
Unioni i Turizmit i Kosovës ka organizuar një ceremoni solemne me rastin e shënimit të 6-vjetorit të themelimit, duke mbledhur përfaqësues të institucioneve, bizneseve dhe akterë të sektorit të turizmit në vend.
Ngjarja është mbajtur në ambientet e Hotel Sirius, ku pjesëmarrësit kanë reflektuar mbi arritjet e deritanishme dhe perspektivën e zhvillimit të mëtejmë të turizmit në Kosovë.
Në fjalën e tij, kryetari i Unioni i Turizmit i Kosovës, Baki Hoti, ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve dhe sektorit privat për avancimin e industrisë turistike, duke vlerësuar kontributin e të gjithë akterëve që kanë mbështetur zhvillimin e këtij sektori ndër vite.
Sipas organizatorëve, gjashtëvjetori i themelimit paraqet një moment të rëndësishëm për të vlerësuar progresin e arritur dhe për të përcaktuar objektivat e ardhshme në funksion të rritjes së cilësisë së shërbimeve turistike dhe promovimit të Kosovës si destinacion atraktiv për vizitorët vendas dhe ndërkombëtarë.