UNICEF: Ajri i ndotur, thatësirat dhe valët e të nxehtit – kërcënimi kryesor për fëmijët në Maqedoni
Fëmijët në Maqedoni janë gjithnjë e më të ekspozuar ndaj kërcënimeve të shumta klimatike në të njëjtën kohë. Shumica e tyre preken nga valët e të nxehtit, thatësirat dhe ndotja e ajrit, sipas një raporti të ri global nga UNICEF.
"Raporti i vitit 2026 mbi rreziqet klimatike për fëmijët zbulon se kërcënimet e paraqitura nga ndryshimet klimatike janë të përhapura në Maqedoninë e Veriut dhe tashmë po ndikojnë në shëndetin, zhvillimin dhe mirëqenien e fëmijëve. Rreth tre të katërtat e tyre preken nga thatësirat - 73 përqind, pothuajse nëntë në dhjetë fëmijë janë të ekspozuar ndaj valëve të të nxehtit - 87 përqind dhe pothuajse të gjithë fëmijët - 99.9 përqind, janë të ekspozuar ndaj ndotjes së dëmshme të ajrit", thuhet në njoftim.
Sipas Leslie Miller, përfaqësuese e UNICEF-it, fëmijët në Maqedoni po rriten në një klimë në ndryshim, ku nxehtësia ekstreme, thatësirat dhe ndotja e ajrit janë për fat të keq pjesë e jetës së përditshme.
"Vendi ka ndërmarrë masa të rëndësishme për të mbrojtur fëmijët, por presionet klimatike janë në rritje dhe ndikimi i tyre i dëmshëm në shëndetin, arsimin dhe mirëqenien e fëmijëve duhet të reduktohet urgjentisht", thuhet në njoftim.
Raporti thekson se shumica e fëmijëve në Maqedoninë e Veriut janë të ekspozuar ndaj kërcënimeve të shumta klimatike njëkohësisht, duke rritur rrezikun e dëmeve të shumta për shëndetin, të nxënit dhe zhvillimin e tyre të përgjithshëm.
Pavarësisht përpjekjeve për të zvogëluar cenueshmërinë e fëmijëve, thuhet se ende ka boshllëqe në sistem, veçanërisht në mbulimin e mbrojtjes sociale, kështu që fëmijët nga familjet më të cenueshme janë në rrezikun më të madh nga goditjet klimatike.
UNICEF bën thirrje për veprime urgjente klimatike në Maqedoninë e Veriut që do të përqendrohen te fëmijët, pasi fëmijët janë në mënyrë disproporcionale të cenueshëm ndaj rreziqeve klimatike dhe për këtë arsye duhet të jenë prioritet në politikat për të adresuar ndryshimet klimatike.
"Nevojiten veprime të vazhdueshme për të ulur më tej emetimet e dëmshme dhe për të adresuar ndotjen e ajrit, për të forcuar sistemet e shëndetit, arsimit dhe mbrojtjes sociale dhe rezistencën e tyre ndaj goditjeve klimatike, si dhe për të inkurajuar dhe përgatitur fëmijët dhe të rinjtë për të marrë pjesë në adresimin e krizës klimatike dhe në proceset e vendimmarrjes që formësojnë të ardhmen e tyre", shtohet në njoftim.
Sipas Miller, mbrojtja e fëmijëve nga rreziqet klimatike është një nevojë urgjente, por edhe një mundësi.
"Duke investuar në shërbime cilësore sot, Maqedonia e Veriut do të mbrojë të drejtat e fëmijëve dhe do të ndërtojë një të ardhme më të qëndrueshme për të gjithë", thuhet në njoftimin e UNICEF-it./Telegrafi/