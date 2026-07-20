Uji i ndotur përmes pompave të "Komunalecit" ka hyrë në ujësjellësin kryesor, Prokuroria jep detaje për ndotjen e ujit në Gostivar
Prokuroria Themelore Publike e Gostivarit sonte lëshoi Urdhër për të zhvilluar procedurë hetimore kundër tre personave për Krime të Rënda kundër Mjedisit dhe Natyrës të shkaktuara nga veprimet e Ndotjes së Ujit të Pijshëm.
Bashkëpunëtorët e dyshuar, në cilësinë e Drejtorit të Detyrës së Ndërmarrjes Publike “Komunalec” – Gostivar, Menaxherit Teknik të Sektorit të Punëve Teknike dhe Shefit të Departamentit të Furnizimit me Ujë, Kanalizimeve dhe Punëve Ndërtimore në ndërmarrjen publike, e bënë ujin e pijshëm në dhomën e derdhjes së sistemit që furnizon me ujë Komunën e Gostivarit dhe disa fshatra përreth të papërdorshëm me substanca të dëmshme.
Më 25 qershor, ata urdhëruan punonjësit e ndërmarrjes të instalonin tre pompa zhytëse në një kanal me ujë sipërfaqësor që përmbante substanca të dëmshme pranë dhomës së derdhjes me ujë të pijshëm, me qëllim testimin e presionit të ujit.
Më 16 korrik, gjatë një inspektimi në vend, u zbulua se dy nga pompat zhytëse ishin ende në përdorim dhe, nëpërmjet tubave të presionit të vendosur nëpër hapjen e derdhjes, ata po transferonin ujë me substanca të dëmshme, baktere koliforme nga një sistem i hapur, kanal në dhomën ku ka ujë nga sistemi i pijshëm me një cilësi të caktuar të përcaktuar në një sistem të mbyllur.
Sistemi është përzier, pra është transferuar ujë me substanca të dëmshme nga kanali në tubacionin kryesor të furnizimit me ujë.
Me urdhër të prokurorit publik, Instituti i Shëndetit Publik kreu analiza të mostrave të marra nga uji sipërfaqësor nga kanali i hapur, të cilat zbuluan se uji është shumë i ndotur dhe nuk mund të përdoret për asnjë qëllim për shkak të pranisë së baktereve koliforme prej 2419.6 cfu/100 ml, krahasuar me maksimumin e lejuar 50 cfu/100 ml, dhe në mostrat e marra nga një burim i kapur, u zbulua se uji ka një numër të shtuar të kolonive bakteriale aerobe mezofile, si dhe praninë e baktereve koliforme, ku në referencat duhet të ketë 0 cfu/100 ml, ndërsa në ujë u gjetën 39 cfu/100 ml. Për shkak të ndotjes së lartë, uji është bërë i papërdorshëm dhe nuk është i sigurt për përdorim dhe konsum nga njerëzit.
Përveç kësaj, u analizua një mostër e marrë nga një rubinet në rrugën "JNA" në Gostivar, ku u konstatua se uji ka një prani të lartë të klorit, përkatësisht një përqendrim të klorit rezidual prej 1.1 mg/l, që është një devijim nga vlera maksimale e lejuar sipas rregullores në fuqi, e cila përshkruan një diapazon prej 0.2 deri në 0.3 mg/l, por jo më shumë se 0.5 mg/l.
Duke marrë parasysh se ndryshimet e shkaktuara nga ndotja nuk mund të eliminohen lehtë, prokurori publik vlerësoi se janë përmbushur karakteristikat që japin dyshim të arsyeshëm se është kryer krimi i lartpërmendur.
Prokuroria Themelore Publike në Gostivar vazhdon të ndërmarrë veprime hetimore për një hetim të plotë të incidentit. Të dyshuarit janë privuar nga liria dhe nesër prokurori publik do të vendosë nëse dhe çfarë masash për sigurinë e tyre do t'i propozojë Gjykatës./Telegrafi/