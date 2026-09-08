Udhëheqësi më i paguar në botë do të marrë rritje page prej 1 milion dollarësh
Qeveria e Singaporit thotë se do të rrisë pagat vjetore të ministrave dhe mbajtësve të tjerë të zyrave, përfshirë kryeministrin e saj, i cili është udhëheqësi politik më i paguar në botë.
Lawrence Wong do të shohë një rritje prej 1.4 milion dollarësh singaporianë (1.1 milion dollarë) në paketën e tij vjetore të pagave. Ai ka thënë se do ta dhurojë këtë rritje page për bamirësi gjatë pesë viteve të ardhshme.
Wong tha se rritja e pagave të ministrave ishte e nevojshme për të tërhequr talente më të mira. Qeveria më parë ka argumentuar se pagesa e pagave të larta për ministrat pengon korrupsionin.
Por ky veprim ka tërhequr kritika në Singapor, ku ka shqetësim të thellë për sigurinë e punës dhe koston në rritje të jetesës.
Edhe para se të fillojë rritja e pagave të tij, Wong është ende udhëheqësi më i paguar në botë, transmeton Telegrafi.
Ai aktualisht merr një pagë vjetore prej 2.2 milion dollarë singaporianë dhe tani do të shohë pagën e tij të rritet me më shumë se 60% në 3.6 milion dollarë singaporianë (2.8 milion dollarë).
Më pas është drejtori ekzekutiv i Hong Kongut, John Lee, i cili fiton rreth 719,000 dollarë, i ndjekur nga presidenti i Zvicrës, Guy Parmelin, me 606,000 dollarë.
Presidenti amerikan Donald Trump fiton 400,000 dollarë në vit, ndërsa kryeministri britanik Andy Burnham merr 230,000 dollarë.
Të martën, Wong pranoi se pagat e ministrave të Singaporit kanë tërhequr vëmendje duke qenë se ato ishin shumë më tepër se sa fitojnë shumica e qytetarëve. Të ardhurat mesatare mujore në vend janë 5,775 dollarë singaporianë.
Por ai argumentoi se është përballur me vështirësi në bindjen e udhëheqësve të biznesit dhe nëpunësve të lartë civilë për të kandiduar për poste politike.
Ndërsa qeveria nuk mund të barazohet me atë që fitojnë disa prej këtyre njerëzve, "ne nuk e bëjmë pengesën financiare të panevojshme të lartë" që ata të heqin dorë nga karrierat e tyre dhe të bashkohen me politikën, tha ai.
"Në përgjithësi, besoj se kjo do t'u japë mua dhe kryeministrave të ardhshëm një shans më të mirë për të bindur singaporianët e aftë të ecin përpara dhe për të ndërtuar ekipin më të fortë të mundshëm për Singaporin", tha ai.
Aktualisht, paketa bazë e pagave të ministrave është rreth 1.1 milion dollarë singaporianë. Me skemën e re të pagave, kjo shumë do të rritet në rreth 1.2 milion dollarë singaporianë.
Por Wong tha se pret që shumica e këtyre ministrave të marrin edhe më shumë se kaq - rreth 1.35 milion dollarë singaporianë - deri në fund të mandatit aktual të qeverisë, pasi paga do të rritet në bazë të performancës.
Një pjesë e paketës së tyre të pagave përcaktohet nga fakti nëse vendi arrin objektiva të caktuara për shkallën e papunësisë, rritjen e të ardhurave dhe rritjen e PBB-së.
Tema e pagave të larta për ministrat e Singaporit ka qenë prej kohësh një shkop rrufeje kritikash për Partinë e Veprimit Popullor (PAP) në pushtet, e cila ka udhëhequr vendin që nga pavarësia.
Në zgjedhjet e përgjithshme historike në vitin 2011, PAP pa pjesën e saj më të ulët të votave në dekada, të nxitur pjesërisht nga pakënaqësia e votuesve për pagat e ministrave, si dhe politikat e imigracionit. Vitin pasardhës, qeveria uli pagat e ministrave.
Paraardhësi i Wong, Lee Hsien Loong, ishte zotuar gjithashtu të dhuronte rritjen e pagës së tij për bamirësi për disa vite, në vitin 2007.
Qeveria për vite me radhë ka theksuar mungesën e korrupsionit - Singapori renditet vazhdimisht pranë kryesimit të Indeksit vjetor të Perceptimit të Korrupsionit të Transparency International - si provë se sistemi i pagave ministrore funksionon, duke argumentuar se ai zvogëlon tundimin që ministrat të pranojnë ryshfete.
Por në një vend ku të ardhurat mesatare janë shumë më poshtë shumave të tilla, çështja vazhdon të shqetësojë dhe njoftimi i fundit nuk bën përjashtim.
Të martën, shumë njerëz në internet postuan komente kritike ndaj rritjes së pagave, duke thënë se ishte "e shurdhër" duke pasur parasysh shqetësimet aktuale në lidhje me shkurtimet e vendeve të punës, vendet e punës për të sapodiplomuarit dhe inflacionin.
Shkurtimet e vendeve të punës në Singapor arritën nivelin e tyre më të lartë në më shumë se pesë vjet në tremujorin e fundit, sipas shifrave të qeverisë.
Por kishte disa që ishin dakord me këtë veprim, duke thënë se ishte e nevojshme që "më të mirët e më të mirëve" të drejtonin vendin. /Telegrafi/