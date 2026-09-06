Shefi i prodhuesit të sharrave elektrike STIHL kërkon orë më të gjata pune pa pagesë shtesë
Shefi i kompanisë së njohur gjermane të prodhimit të sharrave me motor, STIHL, Nikolas Stihl, ka bërë thirrje për reforma të thella në ekonominë gjermane, duke kërkuar ndër të tjera rritjen e orarit javor të punës në 40 orë, pa kompensim shtesë në pagë.
Sipërmarrësi nga Waiblingen, në jug të Gjermanisë, paralajmëron se ekonomia e vendit ndodhet në një situatë “shumë serioze” dhe se modeli aktual ekonomik po përballet me probleme strukturore, transmeton Telegrafi.
“Ekonomia gjermane ka ngecur në një krizë prej vitesh”, deklaroi Stihl, duke theksuar se gjatë tetë viteve të fundit Gjermania ka humbur rreth 15 për qind të prodhimit industrial, ndërsa sipas tij çdo muaj humbin rreth 15 mijë vende pune në industri.
Sipas Stihl, dobësimi i bazës industriale rrezikon jo vetëm konkurrueshmërinë e kompanive, por edhe prosperitetin dhe mirëqenien sociale të vendit, transmeton Telegrafi.
Në vitin 2025, STIHL realizoi të ardhura prej 5.48 miliardë eurosh dhe kishte rreth 20,246 punonjës në mbarë botën. Kompania, e themeluar nga Andreas Stihl në vitin 1926, po shënon këtë vit 100-vjetorin e saj. Nikolas Stihl është nipi i themeluesit.
Stihl pranon se kompanitë gjermane po përballen edhe me faktorë të jashtëm, përfshirë tarifat amerikane, politikën agresive industriale të Kinës dhe tensionet gjeopolitike.
Megjithatë, ai argumenton se problemet kryesore janë të brendshme: mbirregullimi, kostot e larta të energjisë, kostot e larta të punës, taksat e larta dhe rënia e nivelit të arsimit dhe kualifikimeve profesionale.
Ai mbështet disa nga reformat e planifikuara nga qeveria gjermane në sigurimet shëndetësore, pensione, taksa dhe tregun e punës, por paralajmëron se ato nuk janë të mjaftueshme për të zgjidhur krizën strukturore.
Sipas tij, çdo tërheqje nga këto reforma do të dëmtonte rëndë besimin e biznesit tek politika.
Një nga propozimet më të debatueshme të Stihl është rritja e javës së punës në 40 orë, pa kompensim financiar për orët shtesë.
“Ne nuk kemi më avantazhin e produktivitetit ndaj konkurrentëve kryesorë që dikur justifikonte kostot tona të larta të punës. Për këtë arsye, unë mbështes rritjen e orarit javor në 40 orë, pa kompensim në pagë”, tha ai.
Stihl pranon se kërkesa do të ishte një barrë e konsiderueshme për punonjësit, por thotë se qëllimi nuk është t’u merret diçka punëtorëve. Synimi, sipas tij, është ruajtja e prodhimit në Gjermani, konkurrueshmëria e kompanive dhe mbrojtja e vendeve të punës.
Ai kërkon gjithashtu stimulim të orëve shtesë, zgjatjen e jetës aktive në punë, me përjashtime të drejta për profesionet fizikisht të rënda, përdorim më të mirë të fuqisë ekzistuese punëtore dhe tërheqjen e punëtorëve të kualifikuar nga jashtë.
Stihl propozon që pagesa për pushimin mjekësor të fillojë vetëm nga dita e dytë e sëmundjes dhe kërkon heqjen e mundësisë për marrjen e raportit mjekësor vetëm përmes telefonit.
Sipas tij, digjitalizimi dhe përdorimi gjithnjë e më i madh i inteligjencës artificiale nuk do të mjaftojnë për të kompensuar efektet negative të plakjes së popullsisë dhe mungesës së fuqisë punëtore.
Në të njëjtën kohë, ai kërkon një administratë publike më efikase, me procedura të shpejta dhe digjitale, si dhe përdorim më të madh të inteligjencës artificiale.
Stihl kërkon që kostot jo-paga, përfshirë kontributet për pensionet, sigurimet shëndetësore, kujdesin afatgjatë dhe papunësinë, të mos kalojnë 40 për qind të pagës bruto.
Ai kërkon gjithashtu më shumë mbështetje për kompanitë inovative, lehtësime rregullatore, stimuj më të mëdhenj tatimorë dhe qasje më të gjerë në kapitalin sipërmarrës.
Në fokus, sipas tij, duhet të jenë sektorë si inteligjenca artificiale industriale, robotika, bioteknologjia, teknologjia mjekësore, hapësira dhe teknologjitë kuantike.
“Ne nuk duhet të humbim më kohë”, theksoi Stihl, duke argumentuar se vetëm një ekonomi konkurruese dhe me performancë të lartë mund të garantojë prosperitetin dhe një shtet social të fortë.
STIHL, e cila sipas kompanisë është marka më e shitur e sharrave me motor në botë që nga viti 1971, ka fabrika në tetë vende, rreth 40 filiale të shitjes dhe marketingut dhe një rrjet prej më shumë se 50 mijë shitësish të specializuar në mbarë botën.
Sipas Nikolas Stihl, Gjermania ka nevojë për një “bilanc të pamëshirshëm” të situatës aktuale, të ndjekur nga një plan i qartë për reformat.
“Ka ardhur koha të veprojmë me vendosmëri”, përfundoi ai. /Telegrafi/