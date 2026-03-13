Sot (e premte) është mbajtur seanca dëgjimore ndaj këngëtarit Besart Kelmendi, i njohur për publikun me emrin artistik “Gjesti”.

Seanca është zhvilluar e mbyllur në institucionet e drejtësisë.

Këngëtari u arrestua më 11 mars, pasi Prokuroria Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, njoftoi se ai dyshohet për disa vepra penale.

"Ku është se kam me e vra", mësohen detaje të reja rreth mënyrës se si Gjesti kanosi në studion e Onimas

Sipas Prokurorisë, Kelmendi dyshohet për kryerjen e veprave penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”, “Kanosja”, si dhe “Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë”. /Telegrafi/

