Turqia: Jemi në anën e duhur të historisë, drejt paqes
Drejtori i Komunikimit i Turqisë, Burhanettin Duran, ka deklaruar se Turqia ka qëndruar “në anën e duhur të historisë” në krizat rajonale dhe globale dhe do të vazhdojë përpjekjet e saj diplomatike për të zvogëluar rreziqet.
Duran tha se vendi e ka “mbajtur gjallë diplomacinë” nën udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan për të zbutur rreziqet rajonale dhe globale.
Ai shtoi se zhvillimet e fundit kanë demonstruar “rëndësinë e diplomacisë” dhe kanë konfirmuar korrektësinë e qasjes së presidentit Erdogan.
Sipas Duran, Erdogan ka zhvilluar “diplomacinë udhëheqëse në mënyrën më efektive” që nga fillimi i konflikteve në rajon për të siguruar paqen dhe stabilitetin.
Ai gjithashtu theksoi se iniciativat diplomatike do të vazhdojnë të mbështesin përpjekjet për armëpushim.
"Lëvizjet diplomatike të presidentit do të vazhdojnë me vendosmëri për të siguruar armëpushimin dhe për të mos humbur mundësinë për paqe të qëndrueshme", tha ai. /AA/