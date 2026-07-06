Turqia i pret liderët e shteteve anëtare të NATO-s me limuzina speciale
Dhjetë versione limuzinash të dizenjuara posaçërisht të automjeteve Togg të prodhuara në Turqi janë përgatitur për të transportuar udhëheqësit gjatë Samitit të 36-të të Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të NATO-s në Ankara.
Samiti i 36-të i NATO-s konsiderohet një takim me rëndësi të veçantë për të ardhmen e aleancës dhe arkitekturën ndërkombëtare të sigurisë.
Zyrtarët turq e përshkruajnë atë si një samit që zhvillohet në një “epokë pasigurish”, ndërsa synon të forcojë koordinimin mes aleatëve.
Ndryshe, Turqia do të jetë mikpritëse e një samiti të NATO-s për herë të parë pas 22 vitesh.
Një nga temat kryesore të diskutimit pritet të jetë ndarja e barrës mes vendeve anëtare të aleancës. /AA/
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