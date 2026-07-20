Turku nderohet me medalje, shpëtoi 38 persona nga tërmetet në Venezuelë
Shtetasi turk Ibrahim Eser është nderuar me Medaljen Hero të Venezuelës për kontributin e tij në shpëtimin e 38 personave të bllokuar nën rrënoja pas tërmeteve të fuqishme që goditën vendin.
Medalja iu dorëzua nga presidentja në detyrë e Venezuelës, Delcy Rodriguez, gjatë një ceremonie të zhvilluar në stadiumin Jorge Luis Garcia Carneiro në La Guaira.
Në këtë aktivitet u vlerësuan gjithashtu edhe anëtarë të ekipeve të sigurisë dhe emergjencave që morën pjesë në operacionet e shpëtimit pas katastrofës.
Që në orët e para pas tërmeteve, Eser kontribuoi në operacionet e kërkim-shpëtimit, ndërsa siguroi edhe pamje dhe informacione për situatën në terren, duke ndihmuar në pasqyrimin ndërkombëtar të përmasave të tragjedisë.
Gjatë ceremonisë, Rodriguez vlerësoi punën e ekipeve të shpëtimit, duke theksuar përkushtimin dhe sakrificat e tyre në përpjekjet për të shpëtuar jetë.
Ajo tha se ata treguan solidaritet dhe rezistencë në një nga momentet më të vështira për vendin. /Telegrafi/