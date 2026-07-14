Trump u pyet nëse senatori Lindsey Graham u helmua nga Rusia
Presidenti Donald Trump u pyet nëse Rusia mund ta ketë helmuar senatorin republikan Lindsey Graham, por tha se ligjvënësi kishte probleme shëndetësore "të thella".
Graham vdiq të shtunën në moshën 71 vjeç pas një "sëmundjeje të shkurtër dhe të papritur", tha zyra e tij.
Ai sapo ishte kthyer nga Kievi, ku u takua me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky të premten.
WATCH: Newsmax asks Trump if Russia poisoned Lindsey Graham
Trump: “Doctors said Part of his body literally blew up… same thing his father had… I’d love to say yes but I think he had some problems.” pic.twitter.com/tifcTfLf1Y
— The Tennessee Holler (@TheTNHoller) July 14, 2026
Gjetjet paraprake tregojnë se ai vdiq nga një diseksion aortal i lidhur me sëmundjen kardiovaskulare arteriosklerotike, sipas një deklarate.
Prezantuesi i Newsmax, Greg Kelly, e pyeti Trump të hënën: "Rusët kanë zakon të helmojnë njerëzit që nuk i pëlqejnë, dhe Graham dikur bëri thirrje që Putini të hiqet. A keni ndonjë dyshim ose shqetësim; a mendoni se e dimë të gjithë historinë për vdekjen e tij?".
Trump u përgjigj: "Për t'iu përgjigjur teorisë së konspiracionit, do të doja të thoja po, por mendoj se ai kishte disa probleme... dhe babai i tij vdiq pothuajse në të njëjtën moshë... Ai kishte disa probleme që ishin paksa të thella dhe jo të lehta për t'u gjetur".
Ai shtoi se mjekët raportuan se një pjesë e caktuar e trupit të Graham "shpërtheu". /Telegrafi/