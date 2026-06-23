Trump thotë se Irani ka rënë dakord për inspektime bërthamore "pafundësisht", pavarësisht mohimit të Teheranit
Presidenti Donald Trump këmbënguli të martën se Irani kishte rënë dakord për "inspektimet bërthamore të nivelit më të lartë" përgjithmonë, edhe pasi Teherani tha se asgjë nuk kishte ndryshuar në bashkëpunimin e tij me mbikëqyrësin bërthamor të Kombeve të Bashkuara.
"Irani ka rënë dakord plotësisht dhe plotësisht për inspektimet bërthamore të nivelit më të lartë për një kohë të gjatë në të ardhmen (Pafundësisht!!!)", shkroi ai në Truth Social.
"Kjo do të sigurojë 'Ndershmërinë Bërthamore'. Nëse ata nuk do të bien dakord për këtë, nuk do të kishte negociata të mëtejshme", shtoi ai, transmeton Telegrafi
Ishte breshëri e fundit në narrativat e kundërta rreth gjendjes së bisedimeve, të cilat filluan gjatë fundjavës në Zvicër. Të hënën, zëvendëspresidenti JD Vance tha se një "pikë e rëndësishme" ishte arritur kur Irani pranoi të lejonte inspektorët nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike në vend.
Ai nuk specifikoi se çfarë lloj qasje do të kishin. Dhe orë më vonë, Teherani tha se bashkëpunimi i tij me mbikëqyrësin bërthamor të OKB-së do të vazhdonte "sipas procedurave aktuale".
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Trump, në postimin e tij, riafirmoi se bllokada amerikane ndaj porteve iraniane do të mbetet e hequr, një dispozitë e memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar me Iranin javën e kaluar.
Dhe ai pretendoi se çdo lehtësim financiar i ofruar Iranit do të vinte me kushte, përkatësisht që paratë e liruara do të shkonin për "blerjen e ushqimit dhe furnizimeve mjekësore, ekskluzivisht nga Shtetet e Bashkuara, duke përfshirë misrin, grurin dhe sojën nga fermerët tanë të shkëlqyer amerikanë".
"Këto janë gjëra që nevojiten urgjentisht nga Irani. Kjo është një krizë humanitare dhe mendoj se është e nevojshme të ndihmohet, tani, para se të jetë tepër vonë. Bisedimet po shkojnë mirë", shkroi ai. /Telegrafi/