Trump "pranë" vendimit për "sulm masiv" ndaj Iranit
Presidenti amerikan Donald Trump i tha Axios të enjten se po shqyrton seriozisht rifillimin e operacioneve të mëdha luftarake në Iran - duke përfshirë sulme që do të ishin më të mëdha se ato të kryera gjatë operacionit "Epik Fury".
Në një intervistë të shkurtër, Trump pranoi se një vendim i tillë do të kishte pasoja dhe theksoi se ende nuk ka marrë një vendim, transmeton Telegrafi.
Trump nuk dha një afat kohor për vendimin e tij. Dy zyrtarë të tjerë amerikanë konfirmuan se nuk është bërë asnjë thirrje dhe nuk janë dhënë urdhra të rinj ushtrisë.
Përshkallëzimi aktual ka bërë që çmimet e naftës të kalojnë 100 dollarë për fuçi. Një kthim në luftën totale është shumë i papëlqyeshëm në SHBA.
"Po shqyrtoj një sulm masiv. Më të madh se kurrë më parë. Jam afër marrjes së një vendimi. Jemi të gjithë gati për të", tha presidenti.
Trump tha se Izraeli "do të bashkohej brenda dy minutash nëse i kërkoj", por shtoi se "nuk kemi nevojë për askënd" për të nisur një operacion të ri kundër Iranit.
Ai tha gjithashtu se do të kishte "pasoja" për bashkimin e Izraelit me sulmet, duke lënë të kuptohet hakmarrje iraniane kundër Izraelit.
Trump tha se iranianët "duan të negociojnë", por nuk janë gati të bëjnë një marrëveshje për momentin.
"Ata nuk kanë marrë ende mjaftueshëm vuajtje", tha ai.
Dy burime rajonale me njohuri për përpjekjet e ndërmjetësimit thanë se udhëheqja iraniane nuk e ka pranuar propozimin e fundit të paraqitur.
"Po përpiqemi, por iranianët nuk po ndihmojnë", tha njëri prej tyre.
SHBA-të kanë përshkallëzuar sulmet e tyre gjatë 12 ditëve të fundit në një përpjekje për të ndaluar sulmet iraniane ndaj anijeve tregtare në Ngushticën e Hormuzit.
Deri më tani, Irani nuk ka treguar ndonjë gatishmëri për të ndryshuar kursin - edhe ai ka intensifikuar sulmet në rajon.
Rebelët Huthi të mbështetur nga Irani në Jemen kanë filluar të sulmojnë anijet saudite në Detin e Kuq, duke përkeqësuar tensionet në një rrugë tjetër kritike të transportit të naftës dhe duke destabilizuar më tej tregun global të energjisë.
Trump shkroi në llogarinë e tij Truth Social se nëse Houthi-t qëllojnë përsëri anijet në Detin e Kuq, "SHBA-të do ta mbajnë Iranin përgjegjës".
Houthi-t, tha ai, janë një përfaqësues iranian dhe për këtë arsye "ndëshkime të mëdha ushtarake do t'i jepen Iranit dhe, natyrisht, vetë Houthi-ve".
Veçmas, Trump tha se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dëshiron të marrë pjesë në ceremoninë e përkujtimit të senatorit të ndjerë Lindsey Graham në Uashington javën e ardhshme.
"Marrëdhëniet me Bibin janë shumë të mira. Do të takohesha me të nëse ai është këtu", tha Trump. /Telegrafi/