Ministri izraelit i Sigurisë u bashkohet ekstremistëve hebrenj ndërsa ata sulmojnë kompleksin e xhamisë al-Aksa
Ministri i Sigurisë Kombëtare i ekstremit të djathtë të Izraelit, Itamar Ben-Gvir, u bashkua me mijëra ekstremistë hebrenj që sulmuan vendin e shenjtë më të ndjeshëm të Jerusalemit të enjten.
Të shoqëruar nga policia e armatosur, ata u lutën, valëvitën flamurin izraelit dhe kënduan himnin kombëtar në një shfaqje provokuese të fuqisë politike, transmeton Telegrafi.
Sipas një marrëveshjeje të brishtë, dekadash të vjetër, të njohur si status quo, lutja e jo-myslimanëve është e ndaluar në këtë vend, i njohur për myslimanët si kompleksi al-Haram al-Sharif dhe për hebrenjtë si Mali i Tempullit.
Ben-Gvir e ka dëmtuar marrëveshjen në vitet e fundit përmes një serie vizitash nxitëse në kompleks dhe ndryshimeve të njëanshme në rregullat për vizitorët hebrenj, duke përfshirë lejimin e tyre për të sjellë lutje dhe materiale fetare të shtypura në vend.
Ai instaloi një aleat ideologjik si kreun e forcës policore të Jerusalemit në janar, duke hapur rrugën për ndryshime më të mëdha.
Në një deklaratë, ministria palestineze e vakëfeve dhe çështjeve fetare tha: “Këto praktika provokuese, që burojnë nga nivelet më të larta politike të qeverisë pushtuese, synojnë të ndezin një luftë fetare në të gjithë rajonin”.
Hard-right Israeli minister Itamar Ben-Gvir leads a group of Israeli Jewish settlers singing and publicly performing rituals and prayers inside the Al-Aqsa Mosque compound in occupied Jerusalem, the third holiest place of worship for Muslims worldwide. pic.twitter.com/ZVB5cVROyf
— Arab Organisation (@AohrUk) July 23, 2026
Izraelitët u lutën të enjten në pjesë të kompleksit pranë xhamisë al-Aksa dhe faltores së shekullit të shtatë Kupola e Shkëmbit.
Ligjvënësi i Likudit, Amit Halevi, iu bashkua një grupi që ngriti flamuj izraelitë dhe këndoi himnin kombëtar, raportoi Haaretz, duke cituar aktivistët izraelitë të “Malit të Tempullit” që shtyjnë për adhurim hebre në këtë vend.
Në një postim në mediat sociale, Ben-Gvir shkroi “ne shohim përparim të madh këtu” dhe hebrenjtë që luten atje “ndihen si pronarë”.
Ai më parë ka thënë se donte të ngrinte flamurin izraelit në kompleks dhe të ndërtonte një sinagogë atje.
E enjtja është dita e shenjtë hebraike e Tisha B’Av, duke shënuar shkatërrimin në të njëjtin vend të tempullit të parë të shekullit të 10-të para Krishtit dhe tempullit të dytë, i cili u shkatërrua nga romakët në vitin 70 pas Krishtit.
Ndryshimet në marrëveshjen e status quo-së historikisht kanë nxitur konflikte në Jerusalem dhe Palestinë, me pasoja në të gjithë botën.
יום תשעה באב מציינים את החורבן. אבל אנחנו רואים התקדמות ענקית גם בהר הבית. תראו מה קורה כאן - יהודים שמתפללים, מרגישים כאן בעלי הבית. זה לא היה כאן אף פעם. ככה בעוד ועוד מקומות. הורדנו ב-85% את הפיגועים. בכל המקומות מבינים שמדינת ישראל היא בעלת הבית. יש עוד מה לעשות, ואנחנו,… pic.twitter.com/P15jWbEpvQ
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) July 23, 2026
Një vizitë në vitin 2000 nga udhëheqësi i atëhershëm i opozitës izraelite, Ariel Sharon, ndezi intifadën e dytë palestineze, e cila zgjati pesë vjet, dhe Hamasi i dha emrin "përmbytja e al-Aksës" sulmit të tij ndaj Izraelit në tetor 2023 që vrau 1,200 izraelitë dhe shkaktoi luftën në Gaza, duke pretenduar se u provokua nga shkeljet izraelite në xhaminë e Jerusalemit.
Lutjet jashtë al-Aksës dhe Kupolës së Shkëmbit janë një "provokim i rrezikshëm" nga ekstremistët që kërkojnë të ndezin një luftë fetare, tha grupi aktivist izraelit Peace Now në një postim në X.
"Kjo shkel drejtpërdrejt status quo-në e brishtë, e cila ndalon lutjen e jo-myslimanëve në vendin e shenjtë", shtoi ai.
Ministria e Jashtme jordaneze e dënoi me forcë sulmin dhe i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare "të marrë një qëndrim të vendosur që e detyron Izraelin, si fuqi pushtuese, të ndalojë shkeljet e tij të vazhdueshme kundër shenjtërive islame dhe të krishtera në Jerusalem".
Departamenti Islamik i Vakëfit, i cili zyrtarisht menaxhon kompleksin, tha se 3,228 izraelitë hynë në kompleks gjatë periudhës së mëngjesit, raportoi Al Jazeera. Mijëra të tjerë priten në pasdite.
חשבתי שאתם בעד שוויון זכויות... https://t.co/a1CBeqv03c
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) July 23, 2026
Më herët këtë vit, kryeministri, Benjamin Netanyahu, mbështeti publikisht lutjet hebraike në vend, duke pretenduar se ndryshimet e nxitura nga Ben-Gvir ishin koordinuar me të.
Edhe pse qeveria e tij në fakt ka shkatërruar një pjesë kyçe të status quo-së së brishtë, Netanyahu gjithashtu këmbënguli se Izraeli nuk e kishte shkelur marrëveshjen.
Gjatë natës, mijëra njerëz marshuan nëpër zonat e Jerusalemit të vjetër pranë kompleksit, dhe disa sulmuan palestinezët dhe vandalizuan një varrezë myslimane pranë hyrjes së Portës së Luanëve, raportoi Haaretz. Policia arrestoi 16 të dyshuar hebrenj për dhunën. /Telegrafi/