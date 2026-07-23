Aktakuza për 172 mijë eurot e padeklaruara, çka tha në Gjykatë Shpend Ahmeti?
Shpend Ahmeti, ish-kryetar i Prishtinës, ka dalë sot më 23.07.2026 para Gjykatës Themelore në Prishtinë për t’u ballafaquar me akuzën për mos-raportim të pasurisë.
Shpend Ahmeti po akuzohet se nuk ka deklaruar mjetet financiare në shumë prej 54 mijë e 400 euro të pranuara nga llogaritë personale të nënës së tij dhe 118 mijë euro të tij. Sipas Prokurorisë shuma e përgjithshme e mjeteve të padeklaruara arrin vlerën prej 172 mijë e 600.00 euro.
Ahmeti gjatë dhënies së mbrojtjes së tij tha se nuk ka qenë qëllimi i tij, fshehja e mjeteve financiare për të cilat po akuzohet se nuk i deklaroi.
“Në asnjë mënyrë nuk ka qenë qëllim fshehja e këtyre mjeteve se po ta kisha qëllim, deponimi bankar nuk do te ishte mënyra.” – tha Ahmeti në Gjykatë.
Sipas tij, mjetet e padeklaruar kanë qenë ndihmë familjare.
“Çdo vlerë që është pranuar ka qenë ndihmë familjare dhe kjo ka qenë arsyeja e mos deklarimit.” – tha i akuzuari Shpend Ahmeti.
Ahmeti tha se nuk e ka deklaruar këtë shumë, për arsye se kishte menduar se nuk e ka obligim.
Ahmeti tha se familjarët e tij i kanë ofruar ndihmë edhe para marrjes së postit të kryetarit të Prishtinës por edhe pas.
Paraprakisht, i akuzuari pas leximit të aktakuzës nga prokurori Dren Paca edhe në shqyrtim gjyqësor nuk e ka pranuar fajësinë.
Në fjalën hyrëse, prokurori Dren Paca, tha se nga provat e renditura në aktakuzë do të vërtetohet fajësia e të pandehurit.
Sipas prokurorit, nga provat e administruara pa mëdyshje do të vërtetohen elementet e veprës penale për të cilën i pandehuri po akuzohet si dhe nga këto prova dhe do të vërtetohet se i akuzuari i ka deponuar në bankë mjetet në shumë prej 172 mijë euro të cilat i njëjti nuk i kishte deklaruar.
Në anën tjetër, mbrojtësi i të akuzuarit, avokati Arbër Istrefi, tha se e kundërshton në tërësi aktakuzën e Prokurorisë Speciale me arsyetimin se nuk janë përmbushur elementet e veprës penale për të cilën i mbrojturi i tij po akuzohet.
Sipas Istrefit, mjetet që po pretendohen nga Prokuroria se nuk janë deklaruar gjatë periudhës 2018-2022 janë deponime në llogari bankare nga vetë i mbrojturi i tij.
Sipas Istrefit, mjetet e pa deklaruara nuk kanë origjinë kriminale dhe se i mbrojturi i tij nuk ka pasur për qëllim fshehjen e tyre.
Ndërsa vet Ahmeti, në fjalën hyrëse tha se gjatë periudhës 2018-2022 i është nënshtruar kontrollit të plotë nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit dhe asnjëherë nuk ka pasur ndonjë problem apo vërejtje nga APK.
Sipas Ahmetit në qoftë se AKP-ja vëren ndonjë parregullsi e njëjta i jep zyrtarit afat prej 15 ditësh që të përmirësojë deklarimin e pasurisë.
Mirëpo Ahmeti tha se pas këtyre kontrolleve që i ka pasur, nuk kam marrë asnjë shkresë nga APK.
Tutje, procesi gjyqësor ka kaluar në administrimin e provave materiale.
Ndërkaq, trupi gjykues ka refuzuar ka refuzuar propozimin e mbrojtjes që në cilësi të dëshmitarit të dëgjohet një zyrtar nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit me arsyetimin së është dhënë përgjigje lidhur me faktet të cilat mbrojtja pretendon t’i vërtetojë përmes dëgjimit të këtij dëshmitari.
Tutje, në fjalën përfundimtare prokurori i rastit Dren Paca tha se Prokuroria Speciale qëndron pranë aktakuzës së saj, dhe se nga provat e propozuara në aktakuzë, është vërtetuar se i pandehuri ka kryer veprën penale për të cilën po akuzohet.
Prokurori si rrethana lehtësuese ka cekur sjelljen korrekte dhe të pandehurit në shqyrtim gjyqësor ndërsa si rrethanë rënduese përmendi shkallën e lartë të dashjes.
Tutje, prokurori Paca i propozoi Gjykatës që i pandehuri të shpallet fajtor dhe të njëjtit t’i shqiptohet dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 vit e 6 muaj, si dhe dënim me gjobë në shumën prej 5 mijë euro. Po ashtu prokurori i propozoi Gjykatës që të pandehurit t’i konfiskohet pasuria në shumën e padeklaruar apo ndonjë pasuri e barasvlefshme.
Në anën tjetër, mbrojtësi i të akuzuarit avokati Arber Istrefi tha se provat e Prokurorisë Speciale në asnjë formë dhe mënyrë nuk vërtetojnë përtej dyshimit të bazuar mirë se i mbrojturi i tij ka kryer veprën penale për të cilën po akuzohet.
“E kundërshtojmë aktakuzën për formën si është përpiluar dhe mënyrën. Nuk janë vërtetuar elementet subjektive dhe as dashja për kryerjen e veprës penale.”- tha avokati.
Tutje, lidhur me propozimin e Prokurorisë për konfiskimin e pasurisë, Istrefaj tha se kjo është një rrethanë e re dhe të njëjtën e kundërshtojnë si të pabazë.
Ndërsa vet i akuzuari Ahmeti tha se e mbështet deklarimin e avokatit të tij.
Në fund, kryetari i trupit gjykues Leon Përlaska, shpalli të përfunduar këtë çështje penale dhe caktoi shpalljen e aktgjykimit për datë tjetër.
Kjo çështje penale po trajtohet në Departamentin Special në Gjykatën e Prishtinës, në përbërje të trupit gjykues nga Leon Përlaska (kryetar) Violeta Namani- Hajra dhe Medije Bytyqi (anëtare).
Ndërsa aktakuza po përfaqësohet nga prokurori special Dren Paca.
Ndryshe, Gjykata e Apelit e ka lënë në fuqi aktakuzën ndaj Shpend Ahmetit, për mos deklarim apo deklarim të rremë të pasurisë.
Shpend Ahmeti, në seancën e shqyrtimit fillestar të mbajtur më 21.01.2026 nuk e kishte pranuar fajësinë për veprën e cila i vihet në barrë.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës më 23.12.2025 ka ngritur aktakuzë ndaj Shpend Ahmetit.
Në aktakuzën e Prokurorisë Speciale të siguruar nga KALLXO.com thuhet se i pandehuri Shpend Ahmeti në periudhën kohore nga viti 2018 e në vazhdimësi deri në vitin 2022, në Prishtinë, në cilësinë e Kryetarit të Komunës së Prishtinës edhe pse i obliguar të bëjë deklarimin e pasurisë vjetore në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit, me dashje ka paraqitur deklarata të pasakta të pasurisë duke mos deklaruar te ardhurat reale.
“Si person zyrtar, ka qenë i obliguar të bëjë deklarimin e saktë, të plotë dhe në kohë të pasurisë, të ardhurave, dhuratave, dobive pasurore dhe detyrimeve financiare, me rastin e paraqitjes se deklaratave vjetore pranë Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, me dashje ka paraqitur deklarata të pasakta të pasurisë, duke mos deklaruar të ardhurat reale, respektivisht duke mos deklaruar deponimet në para të gatshme (cash) të realizuara personalisht gjatë viteve përkatëse, si drejtpërdrejtë ashtu edhe përmes bankomatëve (ATM), në llogaritë e tij personale në vlerë të përgjithshme prej 118,200.00 euro.”- thuhet në aktakuzë.
Sipas PSRK-së i pandehuri Ahmeti në vazhdimësi ka kryer veprën penale “Mosraportimi ose raspotimi i rremë i pasurisë, të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare.
Ahmeti ishte për dy mandate kryetar i Prishtinës, i njëjti kishte fituar si pjesë e Lëvizjes Vetëvendosje mandatin e parë në vitin 2013-të dhe përfundoi mandatin e dytë në vitin 2021./Kallxo.