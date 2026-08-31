Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se administrata e tij po rishikon qëndrimin e Shteteve të Bashkuara lidhur me Ishujt Falkland, arkipelagun e largët në Atlantikun Jugor që administrohet nga Britania e Madhe.

“Unë gjithmonë e rishikoj çdo qëndrim. Kjo është vetëm një nga shumë çështje”, u tha Trump gazetarëve në Zyrën Ovale, kur u pyet për çështjen e sovranitetit mbi ishujt.

Presidenti amerikan nuk dha detaje nëse ky rishikim mund të sjellë ndonjë ndryshim në qëndrimin e Uashingtonit për sovranitetin. SHBA-ja tradicionalisht ka shmangur marrjen e njëanshme të qëndrimit në mosmarrëveshjen mes Britanisë dhe Argjentinës që nga lufta e vitit 1982.

Argjentina, e udhëhequr nga presidenti Javier Milei, aleat i Trumpit, vazhdon të pretendojë sovranitetin mbi ishujt, të cilët Buenos Aires i quan Islas Malvinas, transmeton Telegrafi.

Çështja merr një dimension edhe më të madh gjeopolitik pasi një ndryshim i mundshëm i politikës amerikane ishte përfshirë më herët këtë vit në një sërë opsionesh të shqyrtuara nga Pentagoni për të ushtruar presion ndaj aleatëve të NATO-s që Uashingtoni i konsideronte të pamjaftueshëm në mbështetjen e operacioneve ushtarake amerikane gjatë luftës me Iranin.

Megjithatë, Trump nuk ka treguar nëse rishikimi do të çojë në një ndryshim konkret të politikës amerikane.

Çështja e Falklandeve mbetet një prej mosmarrëveshjeve më të ndjeshme territoriale mes Britanisë dhe Argjentinës. Në vitin 1982, të dy vendet u përfshinë në një luftë për kontrollin e ishujve, e cila përfundoi me fitoren britanike.

Një ndryshim i mundshëm i qëndrimit të Uashingtonit do të kishte peshë të madhe diplomatike, veçanërisht për marrëdhëniet mes SHBA-së, Britanisë dhe Argjentinës.

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