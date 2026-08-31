Trump po rishikon qëndrimin e SHBA-së për Ishujt Falkland
Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se administrata e tij po rishikon qëndrimin e Shteteve të Bashkuara lidhur me Ishujt Falkland, arkipelagun e largët në Atlantikun Jugor që administrohet nga Britania e Madhe.
“Unë gjithmonë e rishikoj çdo qëndrim. Kjo është vetëm një nga shumë çështje”, u tha Trump gazetarëve në Zyrën Ovale, kur u pyet për çështjen e sovranitetit mbi ishujt.
Presidenti amerikan nuk dha detaje nëse ky rishikim mund të sjellë ndonjë ndryshim në qëndrimin e Uashingtonit për sovranitetin. SHBA-ja tradicionalisht ka shmangur marrjen e njëanshme të qëndrimit në mosmarrëveshjen mes Britanisë dhe Argjentinës që nga lufta e vitit 1982.
Argjentina, e udhëhequr nga presidenti Javier Milei, aleat i Trumpit, vazhdon të pretendojë sovranitetin mbi ishujt, të cilët Buenos Aires i quan Islas Malvinas, transmeton Telegrafi.
Reporter: Are you reviewing the U.S. position on the Falkland Islands?
Trump: I always review every position. That's just one of many. pic.twitter.com/xfrN2LX4oN
— Clash Report (@clashreport) August 31, 2026
Çështja merr një dimension edhe më të madh gjeopolitik pasi një ndryshim i mundshëm i politikës amerikane ishte përfshirë më herët këtë vit në një sërë opsionesh të shqyrtuara nga Pentagoni për të ushtruar presion ndaj aleatëve të NATO-s që Uashingtoni i konsideronte të pamjaftueshëm në mbështetjen e operacioneve ushtarake amerikane gjatë luftës me Iranin.
Megjithatë, Trump nuk ka treguar nëse rishikimi do të çojë në një ndryshim konkret të politikës amerikane.
Çështja e Falklandeve mbetet një prej mosmarrëveshjeve më të ndjeshme territoriale mes Britanisë dhe Argjentinës. Në vitin 1982, të dy vendet u përfshinë në një luftë për kontrollin e ishujve, e cila përfundoi me fitoren britanike.
Një ndryshim i mundshëm i qëndrimit të Uashingtonit do të kishte peshë të madhe diplomatike, veçanërisht për marrëdhëniet mes SHBA-së, Britanisë dhe Argjentinës.