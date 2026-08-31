Ish-kongresisti amerikan George Santos përjashtohet përgjithmonë nga platforma e basteve Kalshi
Ish-kongresisti amerikan George Santos është përjashtuar përgjithmonë nga platforma e tregjeve të parashikimeve Kalshi, pasi kompania e akuzoi se kishte vendosur baste të lidhura me pjesëmarrjen e tij në fjalimin e Presidentit Donald Trump për “State of the Union”.
Sipas njoftimit disiplinor të Kalshi, Santos kishte vendosur një seri bastesh mes 2 dhe 25 shkurtit, duke përfituar përfundimisht rreth 17,839 dollarë, transmeton Telegrafi.
Kompania pretendon se disa prej basteve ishin bazuar në deklarata publike të rreme ose mashtruese rreth planeve të tij për të marrë pjesë në fjalim. Deklaratat e Santos, sipas Kalshi, ndikuan në çmimet e kontratave në platformë.
Ekipi i pajtueshmërisë së kompanisë arriti në përfundimin se aktiviteti kishte shenja të tregtimit të brendshëm, pasi Santos kishte informacion dhe ndikim të drejtpërdrejtë mbi ngjarjen për të cilën po vendoste bast.
Kalshi tha se kishte referuar çështjen tek autoritetet federale gjatë verës, pasi sistemet e saj të monitorimit zbuluan sjellje të dyshimta në llogarinë e Santos.
Në korrik, Santos kishte rënë dakord të paguante 35,000 dollarë për të zgjidhur një hetim federal të Komisionit të Tregtimit të Mallrave dhe të Ardhmes (CFTC) lidhur me të njëjtat transaksione. Kalshi kishte vendosur gjithashtu një penalitet prej 71,356 dollarësh.
Hey @Kalshi thanks for the lifetime ban from your gambling platform.
Let’s see how much longer you guys are around for. 💋
— George Santos (@Georgesantos) August 31, 2026
Pas njoftimit për ndalimin e përhershëm, Santos reagoi në rrjetin social X, duke e falënderuar në mënyrë ironike Kalshi-n për përjashtimin dhe duke shkruar: “Le të shohim edhe sa gjatë do të ekzistoni ju.”
Santos është një figurë veçanërisht kontroverse në politikën amerikane. Ai u bë vetëm personi i gjashtë në historinë e SHBA-së që është përjashtuar nga Kongresi, pasi ndaj tij u ngritën akuza të shumta për mashtrim dhe vjedhje identiteti.
Ai më vonë u deklarua fajtor për mashtrim elektronik dhe vjedhje të rëndë identiteti, ndërsa pranoi se kishte vjedhur identitetet e afro një duzinë personash. Për këtë arsye ishte dënuar me shtatë vjet burg, por shërbeu vetëm rreth tre muaj pasi dënimi i tij u ndryshua nga Trump.
Rasti i Santos vjen në një moment kur platformat e parashikimeve si Kalshi dhe Polymarket po përballen me një vëmendje gjithnjë e më të madhe nga rregullatorët.
Këto platforma u lejojnë përdoruesve të vendosin para mbi rezultatet e ngjarjeve politike, ekonomike dhe të tjera. Me rritjen e përdorimit të tyre, ato po përballen edhe me presion për të forcuar sistemet e monitorimit ndaj tregtimit të dyshimtë dhe përdorimit të informacionit jo publik.
Rasti George Santos tregon se tregjet e parashikimeve po përballen tashmë me të njëjtin lloj presioni rregullator që prej vitesh ka ekzistuar në tregjet tradicionale financiare. /Telegrafi/