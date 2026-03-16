Trump paralajmëron veprime në Kubë pas luftës me Iranin
Presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar se SHBA-të mund të ndërmarrin veprime në Kubë pas luftës me Iranin, disa ditë pas një trazire të rrallë në ishull.
Trump deklaroi se ata mund të arrijnë një marrëveshje me Kubën ose "të bëjnë çfarëdo që të duhet të bëjnë".
Por ai sugjeroi se nuk do të ndërmerrej asnjë veprim në Kubë derisa të mbaronte lufta në Iran.
Kjo deklaratë vjen pas një trazire të rrallë në Kubë të shtunën, gjatë së cilës protestuesit sulmuan zyrën e Partisë Komuniste për shkak të ndërprerjeve të energjisë elektrike.
Duke folur me gazetarët në Air Force One, Trump tha: “Edhe Kuba dëshiron të bëjë një marrëveshje dhe mendoj se shumë shpejt ose do të bëjmë një marrëveshje ose do të bëjmë çfarëdo që të duhet të bëjmë”.
"Po flasim me Kubën, por do të flasim me Iranin përpara Kubës", vazhdoi ai.
Presidenti amerikan sugjeroi ndër tjera se Kuba mund të jetë shënjestra e një "pushtimi miqësor" përpara se të shtonte se "mund të mos jetë një pushtim miqësor". /Telegrafi/