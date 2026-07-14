Trump: Ngushtica e Hormuzit e hapur për të gjithë, përveç Iranit
Presidenti amerikan, Donald Trump, është tërhequr nga propozimi i tij për një tarifë prej 20% për anijet që përdorin zonën e Ngushticës së Hormuzit.
Duke postuar në platformën e tij Truth Social, presidenti amerikan angazhohet të mbajë në fuqi bllokadën ndaj porteve iraniane.
Por ai tha se do ta zëvendësonte atë që e quajti një "Tarifë Rimbursimi prej 20% të Shteteve të Bashkuara" me marrëveshje tregtare dhe investimi me shtetet e Gjirit në rajon.
Vetëm dje, Trump propozoi taksën - me sa duket në përgjigje të kërcënimeve të rregullta iraniane për të vendosur një tarifë për anijet që përdorin ngushticën pas luftës.
"Ngushtica e Hormuzit është e hapur për TË GJITHA trafikun e anijeve përveç Iranit - dhe kjo për shkak të lidershipit të tyre gënjeshtar, të dhunshëm dhe keqdashës, i cili po i çon ata në rrugën e SHKATËRRIMIT TOTAL. Prandaj do të kemi një Bllokadë të PLOTË, por vetëm për anijet që vijnë nga dhe drejt porteve iraniane, ose që transportojnë çdo gjë që ka të bëjë me ngarkesë iraniane", shkroi Trump.
Ngushtica e Hormuzit dhe armët bërthamore të Iranit kanë mbetur pikat kryesore të pengesës në negociatat për të arritur një armëpushim të qëndrueshëm.
Trump këmbëngul se Irani nuk mund të ketë një armë bërthamore, ndërsa Irani ka theksuar vazhdimisht se synon të kontrollojë ngushticën dhe t'u kërkojë tarifa anijeve ndërkombëtare që ta përdorin atë.
Bllokada efektive e ngushticës nga Irani gjatë luftës së këtij viti ka rritur çmimet globale të energjisë, duke e detyruar Trumpin të negociojë.
Përpara luftës, ngushtica transportonte një të pestën e dërgesave botërore të naftës dhe gazit. /Telegrafi/