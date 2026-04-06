Trump mban konferencë për luftën në Iran - pikat kryesore
Presidenti amerikan Donald Trump mbajti një konferencë për shtyp në Shtëpinë e Bardhë rreth luftës, ku tha se Irani mund të “shkatërrohet brenda një nate ”.
Trump tha gjithashtu se SHBA-të kanë një plan sipas të cilit çdo urë dhe termocentral në Iran mund të shkatërrohet deri në mesnatë nesër.
Pavarësisht kësaj, presidenti nuk tha nëse lufta po përshkallëzohet apo po ndalet.
Trump tha se Irani është një “pjesëmarrës aktiv dhe i gatshëm” në negociata.
Presidentit iu bashkuan zyrtarë të administratës, përfshirë Sekretarin e Mbrojtjes Pete Hegseth, Kryetarin e Shtabit të Përbashkët Dan Caine dhe Drejtorin e CIA-s John Ratcliffe.
Ja pikat kryesore nga konferenca:
Trump rrëfeu disa nga sprovat e tmerrshme me të cilat u përball ushtaraku që ushtria amerikane shpëtoi nga brenda Iranit. Ai dhe Hegseth iu lutën Zotit ndërsa lavdëruan misionet e suksesshme që shpëtuan dy pilotë amerikanë pas rrëzimit të një aeroplani luftarak në Iran javën e kaluar.
Trump tha se administrata e tij po kërkon "informatorin" që qëndron pas raportimeve fillestare se një oficer i Forcave Ajrore ishte zhdukur në Iran pas rrëzimit të aeroplanit luftarak. Ai gjithashtu kërcënoi me burgim gazetarin që "bëri historinë".
Gjetja dhe shpëtimi i ushtarakut të fshehur në Iran pasi aeroplani i tij u rrëzua ishte një “sfidë e frikshme”, tsipas Ratcliffe .
Caine tha se operacioni amerikan për të shpëtuar pilotin amerikan ishte i suksesshëm për shkak të "angazhimit absolut të anëtarit të ekuipazhit për të mbijetuar".
Trump tha se jo të gjithë këshilltarët e tij ushtarakë mbështetën një operacion për të shpëtuar ekuipazhin e një aeroplani luftarak F-15E të rrëzuar në Iran.
Rihapja e Ngushticës së Hormuzit duhet të jetë pjesë e një propozimi për t'i dhënë fund luftës me Iranin.
Presidenti më vonë tha se SHBA-të - dhe jo Irani - duhet të vendosin një taksë për anijet që kalojnë nëpër këtë rrugë ujore kritike.
Trump vazhdimisht kritikoi aleatët e SHBA-së, të cilët ai pretendon se “nuk e ndihmuan” me luftën në Iran, duke i përmendur me emër.
Ai gjithashtu sugjeroi që përçarja në zgjerim e SHBA-së me NATO-n filloi kur ai sugjeroi për herë të parë marrjen e Grenlandës.
Trump ofroi disa të dhëna se si mendon ai për kontrollin e naftës si në Iran ashtu edhe në Venezuelë, pasi ka thënë se do të donte të sekuestronte naftën e Iranit.