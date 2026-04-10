Trump kritikon Iranin për “punë shumë të dobët” në Ngushticën e Hormuzit
Donald Trump e ka akuzuar Iranin se po bën “një punë shumë të dobët” në lejimin e kalimit të naftës përmes Ngushticës së Hormuzit.
“Kjo nuk është marrëveshja që kemi”, shkroi presidenti amerikan në Truth Social, duke shtuar se raportet se Irani po “u ngarkon tarifa tankerëve” që kalojnë përmes ngushticës “duhet të ndalen menjëherë”.
Nuk ka shenja se Irani po heq bllokadën pothuajse totale të ngushticës, e cila ka shkaktuar ndërprerjen më të rëndë ndonjëherë të furnizimeve globale me energji.
Vetëm një numër shumë i vogël anijesh – shumica prej tyre nga portet iraniane – kaluan përmes ngushticës gjatë 24 orëve të para të armëpushimit. Para luftës, deri në 140 anije kalonin çdo ditë.
Irani tha dje se kishte ndaluar trafikun detar aty si kundërpërgjigje ndaj sulmeve të Izraelit në Liban, duke publikuar një hartë që tregon një “zonë rreziku” ku mund të ketë mina.
Në një deklaratë të lexuar në televizionin shtetëror iranian, udhëheqësi suprem Mojtaba Khamenei tha se vendi i tij “do ta çojë në një fazë të re menaxhimin e Ngushticës së Hormuzit”. /Telegrafi/