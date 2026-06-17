Truku me flladitëse për t’u freskuar gjatë vapës
Qëndrimi i freskët gjatë motit të ngrohtë që po mbizotëron aktualisht është thelbësor për rehatinë, por ekziston një mënyrë e thjeshtë për ta bërë flladitësen tuaj më efektive në krijimin e ajrit të freskët.
Flladitëset nuk e ulin në të vërtetë temperaturën e ajrit; ato vetëm e qarkullojnë atë. Kjo do të thotë se një flladitëse nuk do t’ju freskojë shumë nëse ndodheni tashmë në një dhomë të nxehtë.
Megjithatë, Amy, nënë dhe themeluese e Everything Mummy, ka zbuluar një mënyrë të lehtë për të rritur efektin freskues të flladitëses duke përdorur vetëm akull dhe ujë të ftohtë.
“Mbushni një tas me ujë të ftohtë dhe kuba akulli, pastaj vendoseni përpara flladitëses. Ndizeni flladitësen dhe lëreni në funksionin e lëvizjes anësore, në mënyrë që të qarkullojë ajrin në një kënd prej 180 gradësh, dhe shijoni menjëherë një valë të këndshme ajri të freskët”.
Vendosja e ujit shumë të ftohtë pranë flladitëses rrit efektin e freskimit, pasi ajri që kalon pranë tij bëhet më i freskët dhe ju bën të ndiheni dukshëm më rehat.
Kjo metodë funksionon më së miri në kushte të thata, si gjatë një vale të të nxehtit, dhe është një zgjidhje praktike për të qëndruar të freskët, ku shumica e shtëpive nuk kanë ajër të kondicionuar.
Gjithçka që ju nevojitet është një tas ose tepsi e gjerë me ujë, pasi sipërfaqja më e madhe mundëson një transferim më të madh të freskisë në ajër.
Më pas, vendoseni enën me ujë përpara flladitëses duke u siguruar që pranë të mos ketë pajisje elektronike.
Ndizeni flladitësen dhe duhet të filloni të ndieni ajrin më të lehtë, më të freskët dhe më të këndshëm.
Për ata që kërkojnë një alternativë tjetër për t’u freskuar, vendosja e një çarçafi të lagur pranë një dritareje mund të jetë po aq efektive, pasi ndihmon në lagështimin dhe ftohjen e ajrit që qarkullon nëpër shtëpi.