Kur është koha për të blerë një lavatriçe të re, ndiqni rregullin e ‘50 përqindëshit’
Edhe pse riparimet mund ta zgjasin jetëgjatësinë e lavatriçes, në një moment ato bëhen të kushtueshme.
Zhurma, uji që rrjedh dhe rrobat e pashtrydhura janë një shenjë e qartë se pajisjes po i vjen fundi.
Rregulli "50 përqind" mund të jetë gjithashtu udhërrëfyesi juaj - nëse riparimi tejkalon 50 përqind të çmimit të një lavatriçeje të re, është koha ta zëvendësoni atë.
Një lavatriçe është një nga ato pajisje shtëpiake pa të cilat jeta moderne është pothuajse e paimagjinueshme. Megjithatë, si të gjitha pajisjet e tjera, ajo ka jetëgjatësinë e saj.
Edhe pse shumë prej nesh përpiqemi të zgjasim jetëgjatësinë e makinës me anë të riparimeve dhe zëvendësimit të shpeshtë të pjesëve, në një moment të caktuar investimi në një makinë të vjetër thjesht nuk është më fitimprurës.
Ekspertët e pajisjeve të bardha theksojnë se jetëgjatësia mesatare e një lavatriçeje moderne është midis 8 dhe 12 vjetësh. Nëse pajises tuaj i afrohet kjo kufi moshe ose tashmë po tregon shenja të qarta të dobësimit, këto janë sinjale kyçe që tregojnë se është koha për të blerë një të re.
Rregulli "50 për qind"
Testi më i thjeshtë për të përcaktuar nëse është koha për një makinë të re është i ashtuquajturi rregulli 50 për qind. Nëse kostoja e riparimeve dhe pjesëve të këmbimit tejkalon gjysmën e vlerës së një makine të re, investimi në të vjetrën nuk ia vlen - veçanërisht nëse pajisja është më e vjetër se shtatë vjet. Shpesh ndodh që pas riparimit të një pjese, tjetra të prishet menjëherë pas kësaj.
Trokitje dhe kërcime të forta
Dridhjet dhe zhurmat e lehta gjatë ciklit të centrifugimit janë krejtësisht normale. Megjithatë, nëse lavatriçja juaj fillon të bëjë një zhurmë të fortë, të kërcejë nëpër banjo ose një zhurmë që të kujton makineri të rënda, problemi ndoshta është te kushinetat ose te daulleja. Riparimi i këtyre pjesëve shpesh kërkon çmontimin e pothuajse të gjithë pajisjes, gjë që mund të kushtojë pothuajse gjysma e çmimit të një lavatriçeje të re.
Mbetet ujë në kazan ose rrobat dalin shumë të lagura
Nëse, pasi të ketë përfunduar cikli, vini re se rrobat janë ende të lagura plotësisht me ujë ose se uji nuk kullon fare nga kazani, shkaku mund të jetë një mosfunksionim në pompën e kullimit ose motorin. Ndërsa bllokimet e vogla të filtrit mund të zgjidhen lehtësisht, problemet e shpeshta me ciklin e centrifugimit zakonisht nënkuptojnë se mekanizmi është në kulmin e tij.
Rrjedhje uji dhe përmbytje
Një rrjedhje uji është një nga shenjat më të rrezikshme sepse mund të shkaktojë më shumë dëme në banjo ose kuzhinë. Ndonjëherë problemi është thjesht një gomë e dëmtuar në derë ose një tub i lirshëm, i cili është i lehtë për t'u zëvendësuar. Megjithatë, nëse uji rrjedh nga çarjet e brendshme në daulle ose vetë mbulesën, riparimi është i pamundur ose i padobishëm.
Faturat e energjisë elektrike dhe të ujit po rriten në mënyrë të papritur
Modelet e vjetra të lavatriçeve konsumojnë dukshëm më shumë burime sesa pajisjet e reja të një klase të lartë energjie. Nëse vini re një rritje të menjëhershme të konsumit të energjisë elektrike ose ujit, ndërsa makina lan dobët ose zgjat ciklet e larjes, ky është një tregues i qartë se përbërësit nuk funksionojnë më në mënyrë efikase. Një lavatriçe e re do ta paguajë shpejt veten përmes faturave më të ulëta të shërbimeve.