Tri vjedhje dhe 21 arrestime gjatë një jave në rajonin e Ferizajt
Policia Rajonale e Ferizajt ka publikuar raportin javor mbi incidentet e regjistruara në këtë rajon, duke bërë të ditur se gjatë periudhës 13 dhe 19 korrik të këtij viti janë ndërmarrë një sërë veprimesh për parandalimin dhe trajtimin e rasteve kriminale.
Sipas raportit të Policisë, gjatë kësaj periudhe janë evidentuar 13 raste të vjedhjeve, prej të cilave: 11 raste kanë ndodhur në Ferizaj, 1 rast në Kaçanik dhe 1 rast në Shtime.
Ndërsa, sa i përket veprave penale të dhunës në familje, në rajonin e Ferizajt është raportuar 1 rast, i cili ka ndodhur në Ferizaj.
Policia ka bërë të ditur gjithashtu se gjatë kësaj jave ka realizuar urdhëresa të gjykatave kompetente, ku janë arrestuar 21 persona të kërkuar për vepra të ndryshme penale dhe kundërvajtëse.
Nga Policia Rajonale e Ferizajt është bërë thirrje qytetarëve që të vazhdojnë bashkëpunimin me institucionet e sigurisë, duke raportuar çdo rast të dyshimtë dhe duke kontribuar në parandalimin dhe luftimin e kriminalitetit. /Telegrafi/