Tri shenjat që në korrik hyjnë në periudhën më me fat të vitit
Pas muajsh pritjeje, vonesash dhe zhgënjimesh, për disa persona hapet një kapitull që mund t’ua ndryshojë rrjedhën e verës
Disa muaj kalojnë pothuajse pa u vënë re, ndërsa disa të tjerë mbahen mend si pikë kthese. Astrologët konsiderojnë se pikërisht korriku, për tri shenja të horoskopit, do të jetë një nga ato periudha kur gjërat më në fund do të lëvizin nga vendi.
Arsyeja e këtij ndryshimi, sipas shumë astrologëve, qëndron te aspektet e fuqishme planetare që e shënojnë korrikun. Venera dhe Jupiteri ndodhen në Luan, duke krijuar atmosferë optimizmi, gëzimi, dashurie dhe ngjarjesh të rëndësishme jetësore, ndërsa Saturni dhe Neptuni në Dash kujtojnë se fati u vjen atyre që janë të gatshëm të marrin përgjegjësi për vendimet e tyre.
Hëna e Plotë në Bricjap sjell përmbylljen e një kapitulli të rëndësishëm, ndërsa Hëna e Re në Luan hap dyert për fillime të reja, plane të guximshme dhe dëshira që prej kohësh presin momentin e duhur.
Megjithatë, astrologët paralajmërojnë se fati nuk do të bjerë nga qielli. Korriku i hap dyert, por nëpër to duhet të kalojnë ata që guxojnë ta bëjnë hapin e parë, transmeton Telegrafi.
Dashi
Deshët lënë pas vetes një periudhë rishqyrtimesh dhe lodhjeje emocionale. Gjatë muajve të kaluar, shumë prej tyre kanë pasur ndjesinë se po investojnë shumë energji, por po marrin pak në këmbim. Korriku sjell një atmosferë krejtësisht tjetër.
Venera dhe Jupiteri nxisin sektorin e dashurisë, prandaj shumë beqarë mund të njohin një person me të cilin marrëdhënia shumë shpejt mund të bëhet serioze. Ata që janë tashmë në lidhje mund të presin më shumë butësi, biseda më të hapura dhe plane për një të ardhme të përbashkët.
Në planin profesional rikthehet vetëbesimi. Projektet që për një kohë të gjatë kanë qenë në pritje më në fund fillojnë të zhvillohen, ndërsa disa Dashë mund të marrin një ofertë që nuk e kanë pritur.
Astrologët i këshillojnë deshët të mos marrin vendime nga inati ose në mënyrë impulsive. Pikërisht durimi, këtë herë, do t’u sjellë shpërblimin më të madh.
Luani
Nëse ekziston një shenjë që do ta ndiejë veçanërisht energjinë e korrikut, atëherë ai është Luani. Venera dhe Jupiteri në shenjën e tyre sjellin një periudhë në të cilën do të vërehen kudo që të shfaqen. Karizma rritet, vetëbesimi rikthehet, ndërsa shumë dëshira që deri dje dukeshin të paarritshme, papritur bëhen reale.
Jeta e dashurisë hyn në një fazë të re. Disa Luanë do të fillojnë një lidhje, të tjerë do ta çojnë marrëdhënien ekzistuese në një nivel më të lartë, ndërsa disa mund të marrin vendim për bashkëjetesë ose fejesë.
Puna dhe financat gjithashtu marrin një shtysë të fortë. Janë të mundshme oferta të reja profesionale, negociata të suksesshme ose një mundësi për ta marrë më në fund shpërblimin që meritojnë për punën e tyre.
Megjithatë, astrologët paralajmërojnë se pikërisht gjatë kësaj periudhe do të jetë e rëndësishme që egoja të mos marrë fjalën kryesore. Suksesi më i madh vjen kur karizma bashkohet me përulësinë.
Peshorja
Për Peshoret, korriku përfaqëson daljen e shumëpritur nga një periudhë pasigurie. Gjithçka që për muaj me radhë është dukur e ndërlikuar, fillon të zgjidhet shumë më lehtë nga sa e kishin menduar.
Veçanërisht do të theksohen marrëdhëniet miqësore dhe profesionale. Njohjet e reja mund të hapin dyert e projekteve të rëndësishme, ndërsa mbështetja e njerëzve nga rrethi do të luajë rol shumë më të madh se më parë.
Në planin emocional, shumë Peshore më në fund do të ndalojnë së pranuari marrëdhënie që i lodhin. Në vend të kësaj, do të tërheqin persona me të cilët mund të ndërtojnë stabilitet dhe besim.
Situata financiare bëhet më e sigurt, por astrologët këshillojnë që paratë shtesë të mos shpenzohen në mënyrë impulsive. Pikërisht menaxhimi i mençur i financave mund të vendosë themelet për një vjeshtë shumë më të qetë.
Pse korriku është kaq i veçantë?
Shumë astrologë konsiderojnë se bashkimi i Jupiterit, planetit të zgjerimit, fatit dhe bollëkut, me Venusin, planetin e dashurisë, kënaqësisë dhe parave, është një nga aspektet më të bukura që mund të kemi gjatë vitit.
Kjo kombinim shpesh sjell festa të mëdha, martesa, pajtime, dashuri të reja, suksese profesionale dhe ndjesinë se jeta më në fund po lëviz në drejtimin e duhur.
Në të njëjtën kohë, Saturni kujton se asnjë shpërblim nuk vjen pa përgjegjësi. Prandaj, përfitimin më të madh nga korriku do ta kenë ata që gjatë muajve të kaluar kanë punuar me përkushtim, kanë mësuar nga gabimet e tyre dhe nuk janë dorëzuar përballë pengesave.
Astrologët kanë edhe një paralajmërim të rëndësishëm
Sado të favorshme të jenë aspektet planetare, ato nuk mund t’i zëvendësojnë vendimet personale. Prandaj, astrologët këshillojnë që gjatë korrikut të mos nxirrni përfundime të nxituara vetëm sepse ju duket se fati më në fund ka ardhur.
Mos nënshkruani kontrata të rëndësishme pa i lexuar me kujdes, mos investoni para nën presion dhe mos i idealizoni njerëzit që sapo i keni njohur.
Mundësitë më të bukura shpesh vijnë në heshtje dhe kërkojnë durim, mençuri dhe vlerësim të mirë.
Për Dashët, Luanët dhe Peshoret, korriku vërtet mund të bëhet një nga muajt më të bukur të këtij viti. Megjithatë, siç thonë astrologët, yjet mund ta tregojnë rrugën, por hapi i parë gjithmonë mbetet në duart tona. /Telegrafi/