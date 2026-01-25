Trepça fiton derbin me Bashkimin dhe vazhdon të prijë si lider
Trepça regjistroi fitoren e tetë radhazi në Superligën e Kosovës në basketboll, duke mposhtur Bashkimin 90:81 në kryendeshjen e xhiros së 17-të në “Minator”.
Pjesa e parë ishte e niveluar. Çereku i parë u takoi mitrovicasve 28:19, por Bashkimi u kthye më pas në periudhën e dytë, të cilën e fitoi 25:19.
Shkëputja e “xehetarëve” u bë në çerekun e tretë. Trepça e fitoi 26:17 periudhën e tretë, ndërsa e katërta u takoi prizrenasve, 20:17.
Mitrovicasit kryesojnë tani me 31 pikë (14 fitore, 3 humbje), ndërsa Bashkimi mbetet me 28 pikë (11 fitore, 6 humbje).
Te Trepça, Akili Vining ishte lider me 23 pikë, 9 asistime e 2 kërcime, ndihmuar nga Mikaile Tmusic (16 pikë, 6 kërcime) dhe Kenny Hasbrouck (16 pikë).
Te Bashkimi, më të mirët ishin Tj Bickerstaff (8 pikë, 8 kërcime), Shanon Shorter (13 pikë, 7 kërcime) dhe Isaiah Cousins (13 pikë).
Trepça vijon formën e shkëlqyer të fundvitit, ndërsa mesjavë siguroi avancimin në gjysmëfinale të Kupës së Kosovës. Bashkimi gjithashtu avancon pas dy fitoreve ndaj GO+ Pejës. /Telegrafi/