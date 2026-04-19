Trençevska: Pagat duhet të rriten, familjet mezi mbijetojnë muajin
Deputetja e LSDM-së, Jovanka Trençevska beson se Qeveria nuk ka ndërmarrë asnjë veprim dhe po kërkon masa urgjente për të mbrojtur standardin e jetesës së qytetarëve nga rritja e çmimeve.
Trençevska njoftoi se si grup parlamentar po përgatisin ligje të reja, me masa të reja, të cilat do t'i paraqesin në Parlament, pasi të parat nuk morën mbështetje.
Pati një debat të nxehtë në lidhje me kërkesën e sindikatës për një rritje të pagës minimale me 600 euro dhe të gjitha pagat e tjera me 100 euro.
"Pagat e punëtorëve duhet të rriten. Paga minimale duhet të rritet, duhet të rriten edhe pagat e tjera. Sepse me ato paga është vërtet e pahijshme, e padenjë që një familje të mbijetojë muajin", thotë Jovanka Trençevska.
