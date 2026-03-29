Tre të arrestuar në Paris pas një tentative sulmi me bombë jashtë "Bank of America"
Tre persona janë arrestuar në lidhje me një sulm të dyshuar me bombë të parandaluar në selinë e "Bank of America" në Paris, tha zyra e prokurorit francez kundër terrorizmit.
Një i dyshuar fillestar u ndalua në vendngjarje pasi vendosi një pajisje që përmbante pesë litra lëng, që besohet të jetë karburant, dhe një sistem ndezjeje pranë bankës, tha një burim policor, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Të dielën, shërbimet franceze të sigurisë thanë se dy persona të tjerë ishin arrestuar në lidhje me incidentin, i cili ndodhi rreth orës 03:30 sipas orës lokale të shtunën, disa rrugë nga Champs-Élysées.
Ministri i Brendshëm i Francës, Laurent Nuñez, tha se sulmi i tentuar mund të lidhet me luftën SHBA-Izrael kundër Iranit.
"Në këtë lloj konflikti, keni një numër shërbimesh iraniane që ka të ngjarë të kryejnë veprime të tilla përmes përfaqësuesve", tha ai.
"Ekziston një dyshim i rëndësishëm, por i takon hetimit ta përcaktojë."
Ambasada iraniane në Francë nuk ka komentuar mbi komentet e Nuñez.
I dyshuari fillestar, i cili u ndalua në vendngjarje, shoqërohej nga një person i dytë, i cili dukej se po bënte foto dhe video me një telefon celular, por i cili iku kur mbërritën oficerët, sipas një burimi policor, siç raportohet nga AFP.
"Dy individë të tjerë u morën në paraburgim nga policia mbrëmë si pjesë e hetimit të nisur më 28 mars 2026 për veprat penale të kryera kundër Bank of America", tha zyra e prokurorit të dielën. /Telegrafi/