Tre persona janë arrestuar në lidhje me një sulm të dyshuar me bombë të parandaluar në selinë e "Bank of America" në Paris, tha zyra e prokurorit francez kundër terrorizmit.

Një i dyshuar fillestar u ndalua në vendngjarje pasi vendosi një pajisje që përmbante pesë litra lëng, që besohet të jetë karburant, dhe një sistem ndezjeje pranë bankës, tha një burim policor, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

Të dielën, shërbimet franceze të sigurisë thanë se dy persona të tjerë ishin arrestuar në lidhje me incidentin, i cili ndodhi rreth orës 03:30 sipas orës lokale të shtunën, disa rrugë nga Champs-Élysées.

Ministri i Brendshëm i Francës, Laurent Nuñez, tha se sulmi i tentuar mund të lidhet me luftën SHBA-Izrael kundër Iranit.

"Në këtë lloj konflikti, keni një numër shërbimesh iraniane që ka të ngjarë të kryejnë veprime të tilla përmes përfaqësuesve", tha ai.

"Ekziston një dyshim i rëndësishëm, por i takon hetimit ta përcaktojë."

Ambasada iraniane në Francë nuk ka komentuar mbi komentet e Nuñez.

I dyshuari fillestar, i cili u ndalua në vendngjarje, shoqërohej nga një person i dytë, i cili dukej se po bënte foto dhe video me një telefon celular, por i cili iku kur mbërritën oficerët, sipas një burimi policor, siç raportohet nga AFP.

"Dy individë të tjerë u morën në paraburgim nga policia mbrëmë si pjesë e hetimit të nisur më 28 mars 2026 për veprat penale të kryera kundër Bank of America", tha zyra e prokurorit të dielën. /Telegrafi/

