Trazira në Torino pas mbylljes së një qendre kulturore, publikohen pamje të përleshjeve
Trazira të rënda shpërthyen gjatë protestave kundër mbylljes së një qendre kulturore të krahut të majtë në qytetin verior italian të Torinos.
Të paktën 11 oficerë policie u plagosën në përleshjet midis policisë dhe demonstruesve, disa prej të cilëve ishin të maskuar, sipas autoriteteve.
Gjithashtu, dhjetë persona u arrestuan.
Protestat u drejtuan kundër mbylljes së qendrës kulturore Askatasuna, e cila ka qenë një vend takimi për skenën e krahut të majtë të Torinos për dekada.
Organizatorët thanë se rreth 50,000 njerëz morën pjesë në një demonstratë në qendër të qytetit të shtunën.
Protestuesit valëvitnin flamuj palestinezë.
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni dënoi ashpër trazirat në Torino, të cilat ajo tha se u shkaktuan nga "antagonistë".
Sipas Melonit, kjo ishte një ngjarje "serioze dhe e papranueshme" dhe se mbyllja legjitime e një prone të zënë në mënyrë të paligjshme u përdor si pretekst për dhunë, zjarrvënie, hedhje fishekzjarresh dhe sulme të organizuara, përfshirë një sulm ndaj një automjeti të blinduar të policisë.
“Pamjet e oficerit të policisë së sulmuar flasin vetë: këta nuk janë protestues, por njerëz që veprojnë si armiq të shtetit”, tha ajo.
Quanto accaduto oggi a Torino, durante il corteo degli antagonisti contro lo sgombero dello stabile Askatasuna, è grave e inaccettabile.
Uno sgombero legittimo di un immobile occupato illegalmente è stato usato come pretesto per scatenare violenze, incendi, lanci di bombe carta… pic.twitter.com/AtVLzMVxfD
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 31, 2026
Meloni shtoi se çmimin e trazirave e paguan forcat e rendit, të cilat u detyruan të përballeshin me një “guerilë të vërtetë urbane”, por edhe nga gazetarët që u sulmuan ndërsa kryenin punën e tyre.
Ajo shprehu solidaritetin e saj të plotë me ta, si dhe me qytetarët që pësuan lëndime, dhe theksoi se kjo nuk ishte as mosmarrëveshje dhe as protestë, por një sulm i dhunshëm që synonte të sulmonte shtetin dhe përfaqësuesit e tij.
Ajo deklaroi se sulme të tilla duhet të trajtohen. /Telegrafi/