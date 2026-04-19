Tragjedia e shqiptares që shokoi Greqinë, sekretet e fshehura në “dhomën 10”
Autoritetet greke po përpiqen të bashkojnë pjesët e enigmës për të formuar pamjen e natës fatale të së hënës së Pashkëve në Argostoli, kur 19-vjeçarja me origjinë shqiptare, Mirto, humbi jetën.
19-vjeçarja, për vdekjen e së cilës tre persona janë lënë në paraburgim, dyshohet se ka përdorur dy herë kokainë, gjë që vërtetohet nga testet toksikologjike.
Por a mund të ishte shpëtuar Mirto nëse tre “shokët” e saj nuk do ta kishin lënë vetëm dhe të pafuqishme në trotuarin e sheshit qendror të Argostolit?
28 minutat në të cilat autoritetet janë përqendruar duket se zbulojnë saktësisht se çfarë ndodhi në “dhomën 10” të hotelit. Këto janë minutat dramatike kur Mirto humbet ndjenjat.
Në orën 4:02 të mëngjesit, dëshmitari 66-vjeçar thotë se 19-vjeçarja ishte mirë në video-telefonatën që patën.
Në orën 4:20, 18 minuta më vonë, 26-vjeçari trokiti në derën e mikut të tij në dhomën tjetër për ndihmë.
Mirto humbi ndjenjat brenda atyre minutave dhe askush nuk e specifikon kohën e saktë.
Kaluan edhe 11 minuta të tjera dhe në orën 4:31, kamerat regjistruan 26-vjeçarin duke mbajtur në krahë Mirton e pavetëdijshme.
Mirto mbërriti në spitalin e Argostolit pa ndjenja dhe, megjithëse stafi mjekësor ndoqi protokollin dhe e intubuan, ishte tepër vonë.
Presidenti i Unionit të Oficerëve të Policisë të Atikës Verilindore, George Kalliakmanis, bëri një zbulim të bujshëm në lidhje me vdekjen e 19-vjeçares.
Fillimisht, ai theksoi, duke folur për STAR, se pika e fundit që bie mbi drogën ishte vdekja e vazjës së re, pasi problemi në ishull ka qenë serioz prej disa vitesh.
Më pas ai zbuloi se një rol qendror në këtë rast luan burri 66-vjeçar i cili i dërgoi 220 euro Mirtos menjëherë pas një video-telefonate që u zhvillua midis burrit të moshuar dhe vajzës së re.
Megjithatë, ajo që është tronditëse është se “kishte një plan për ta futur vajzën në prostitucion”, një plan që nuk u zbatua për shkak të fundit tragjik të Mirtos.
Së fundmi, Kalliakmanis theksoi se në këtë rast është edhe një grua e dytë e re, një 18-vjeçare, e cila ndodhej në dhomën 11, pranë dhomës së Mirtos.
Sekreti i braktisjes së Mirtos nga tre të akuzuarit fshihet në Peloponez.
Faza e parë e çështjes së vdekjes së Mirtos nga Kefalonia u përfundua me paraburgimin e të tre të pandehurve, por edhe me funeralin e vajzës 19-vjeçare po në të njëjtën ditë që ata u gjykuan, gjë që e zhyti ishullin, por edhe të gjithë shoqërinë, në zi.
Tani, autoritetet po përpiqen të bashkojnë pjesët e enigmës dhe të arrijnë një zgjidhje të plotë për çështjen.
Kjo do të ndodhë kur të sqarohet se çfarë po bënin të rinjtë në dhomën që kishin marrë me qira, çfarë roli luajti secili prej tyre individualisht dhe së bashku, dhe nëse janë të përfshirë të tjerë, përveç tre të paraburgosurve.
Sipas mediave greke, një figurë kyçe në këtë rast, është edhe ish-i dashuri i viktimës.
Sipas të njëjtave informacione, ai kishte deklaruar se kishte vënë re që Mirto po futej në një “rrugë jo të mirë”, dhe ishte përpjekur që ta shkëpuste.
Ish-i dashuri i Mirtos, sipas të njëjtave informacione, dyshohet se i ka kërcënuar dy të rinjtë që të ndërprisnin kontaktet me 19-vjeçaren.
Kërcënimet dhe paralajmërimet mund të kenë luajtur një rol në faktin që dy të rinjtë vendosën të mbulonin gjurmët dhe të përpiqeshin të shmangnin çdo përfshirje në vdekjen e vajzës.
Nga frika e kërcënimeve, ata e braktisën atë në shesh, dhe pjesa tjetër është histori dhe po shqyrtohet me kujdes nga autoritetet.
66-vjeçari nga Preveza, i cili dyshohet se i transferoi shumën prej 220 eurosh Mirtos natën fatale, të cilin as nuk e njihte, është vënë edhe nën mikroskopin e oficerëve të sigurisë, një fakt që e ndërlikon edhe më tej çështjen./Top Channel