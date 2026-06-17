Tragjedi në rrugën Carralevë-Komoran, i mituri humb jetën në aksident
Një i mitur ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti trafiku që ka ndodhur mëngjesin e së mërkurës në rrugën Carralevë-Komoran.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, e cila bëri të ditur se aksidenti është raportuar rreth orës 09:00.
"Sot rreth orës 09:00, kemi pranuar informatën se në rrugën Carralevë-Komoran ka ndodhur një aksident trafiku me pasoja fatale. Në këtë aksident ka qenë e përfshirë një automjet", deklaroi Ahmeti.
Sipas saj, si pasojë e lëndimeve të marra, drejtuesi i automjetit nuk ka arritur t'u mbijetojë plagëve.
"Si pasojë e aksidentit, ngasësi i automjetit nuk ka arritur t'i përballojë plagët dhe i njëjti ka vdekur. Vdekja e viktimës, mashkull i mitur, është konstatuar nga ekipi mjekësor në QKUK", tha Ahmeti.
Ndërkohë, njësiti rajonal i trafikut po merret me hetimin e rrethanave që çuan deri te ky aksident tragjik. /Telegrafi/