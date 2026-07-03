Tragjedi në Pakistan - autobusi bie në një humnerë, dhjetëra të vdekur
Një aksident i rëndë ka tronditur Pakistanin, pasi një autobus pasagjerësh ka dalë nga rruga dhe është përplasur në një humnerë të thellë në një zonë malore të vendit. Sipas autoriteteve lokale, të paktën 40 persona kanë humbur jetën, ndërsa dhjetëra të tjerë janë plagosur, disa prej tyre në gjendje kritike.
Ngjarja ka ndodhur në një rrugë të ngushtë dhe të rrezikshme malore, ku kushtet e vështira të terrenit dhe kthesat e forta shpesh përbëjnë rrezik serioz për automjetet e transportit publik.
Ende nuk dihen shkaqet e sakta të aksidentit, por dyshohet se mund të kenë ndikuar shpejtësia e lartë, humbja e kontrollit nga shoferi ose gjendja e dobët e rrugës, raportojnë mediat.
Ekipet e shpëtimit janë angazhuar menjëherë në vendngjarje, duke u përballur me kushte të vështira për nxjerrjen e trupave dhe të mbijetuarve nga humnera. Disa prej të plagosurve janë transportuar me urgjencë në spitalet më të afërta, ndërsa autoritetet kanë paralajmëruar se bilanci i viktimave mund të rritet edhe më tej.
Aksidentet rrugore në zonat malore të Pakistanit janë relativisht të shpeshta, për shkak të infrastrukturës së dobët, mungesës së masave të sigurisë dhe mbingarkesës së automjeteve të transportit publik. Ky incident i fundit ka rikthyer edhe një herë debatet për nevojën e përmirësimit të rrugëve dhe rritjes së kontrolleve të sigurisë në transportin ndërurban.
Autoritetet kanë nisur hetimet për të përcaktuar rrethanat e plota të kësaj tragjedie, ndërsa vendi është në zi për humbjen e jetëve të shumta në këtë aksident të rëndë. /Telegrafi/