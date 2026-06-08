Tragjedi ajrore, dy të vdekur pas rrëzimit të një aeroplani në Republikën Domenikane
Piloti dhe bashkëpiloti i një aeroplani privat u vranë të dielën kur aeroplani i tyre u rrëzua ndërsa po përpiqej të bënte ulje emergjente në Aeroportin Ndërkombëtar La Romana në Republikën Dominikane.
Aeroplani Gulfstream G200 i regjistruar në SHBA ishte në rrugë për në Austin të Teksasit dhe ndodhej në jugperëndim të La Romanës kur shpalli emergjencë për shkak të problemeve të rënda mekanike.
Ekuipazhi u kthye në aeroport dhe u përpoq të bënte një ulje emergjente, por aeroplani u rrëzua sapo u ul dhe u përfshi nga flakët.
Sipas raportimeve paraprake, në bord ndodheshin vetëm dy anëtarë të ekuipazhit.
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Instituti Dominikan i Aviacionit Civil (IDAC) dhe Komisioni i Hetimit të Aksidenteve të Aviacionit (CIAA) thanë se po hetojnë incidentin.
"Autoritetet e aviacionit aktivizuan protokollet përkatëse dhe po kryejnë hetimet e nevojshme për të përcaktuar shkaqet e incidentit. Si IDAC ashtu edhe CIAA do të japin informacione shtesë ndërsa hetimi përparon", sipas një deklarate të ndarë nga IDAC.
Nuk janë dhënë detaje të mëtejshme rreth aksidentit, dhe autoritetet ende nuk kanë lëshuar një deklaratë zyrtare në lidhje me shkakun e aksidentit. /Telegrafi/