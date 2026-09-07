Trafiku në Ngushticën e Hormuzit bie në nivelin më të ulët që nga maji pas sulmeve të SHBA-së dhe Iranit ndaj anijeve
Një mesatare prej 10 anijesh mallrash kaluan nëpër Ngushticën e Hormuzit në ditë gjatë 10 ditëve të fundit, më e ulëta që nga maji, sipas të dhënave të transportit detar të hënën, pas sulmeve të SHBA-së dhe Iranit ndaj anijeve cisternë.
Mesatarja lëvizëse 10-ditore ishte 10 të dielën, nga më shumë se 15 të premten dhe gati 13 të shtunën, zbuluan të dhënat nga firma analitike Kpler, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Vetëm dy anije kaluan nëpër ngushticë të shtunën, ndërsa gjashtë kaluan të dielën, kryesisht duke përdorur rrugën iraniane.
Forcat amerikane goditën tri anije cisternë iraniane nafte të shtunën, tha Komanda Qendrore e SHBA-së, përfshirë një pranë Ishullit Kharg, qendra kryesore e eksportit të naftës së Iranit, pas sulmeve nga Korpusi i Gardës Revolucionare (IRGC) e Iranit ndaj anijeve luftarake amerikane në rajon.
Në shenjë hakmarrjeje, marina e IRGC-së theksoi të shtunën se kishte në shënjestër tri cisterna nafte që udhëtonin në rrugë të paautorizuara në ngushticë, si dhe tri anije të tjera amerikane në zona të tjera.
Tri cisternat iraniane ishin Downy, Stark I dhe Kylo, të njohura edhe si Noxen, tha firma e inteligjencës detare Marisks në një shënim.
Sulmet e së shtunës përfaqësonin një "përshkallëzim të madh në konfliktin detar", vlerësoi Marisks.
"Cisternat komerciale tani po përdoren qëllimisht si instrumente të presionit ekonomik reciprok...", shtoi ajo. /Telegrafi/