Të paktën pesë të vdekur - zbulohen detaje dhe pamje, pas rrëzimit të aeroplanit të mallrave në Miami
Të paktën pesë persona vdiqën kur një fluturim mallrash i Amazon Prime Air doli nga një pistë dhe u rrëzua gjatë uljes në Aeroportin Ndërkombëtar të Miamit të dielën, thanë zyrtarët lokalë.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, fluturimi 7598 i Prime Air doli nga pista diagonale e aeroportit pak para orës 14:00 dhe goditi disa automjete në tokë, thanë zyrtarët gjatë një konference për shtyp të dielën pasdite.
Pesë persona të tjerë u lënduan gjithashtu, përfshirë tre që janë në gjendje kritike, tha Shefi i Zjarrfikësve të Miami-Dade, Ray Jadallah.
Të paktën dy persona mbetën të bllokuar në automjetet që u goditën nga aeroplani, dhe piloti dhe bashkëpiloti mbetën të bllokuar brenda aeroplanit nga rrëzimi, ka bërë të ditur Jadallah.
Më shumë se 60 njësi shpëtimi dhe rreth 200 personel iu përgjigjën incidentit, tha Shërbimi i Shpëtimit të Zjarrfikësve të Miami-Dade në një deklaratë.
Deri në fund të pasdites, personeli i emergjencës ende po merrej me një rrjedhje aktive të karburantit nga aeroplani, theksoi Jadallah.
Edhe pse aeroporti ndaloi të gjitha fluturimet menjëherë pas rrëzimit, dy nga katër pistat e tij ishin rihapur deri të dielën në mbrëmje.
Aeroplani, i cili u nis nga San Juan, Porto Riko, ishte një avion mallrash Boeing 767-300 32-vjeçar që kishte operuar si aeroplan pasagjerësh për linja ajrore të ndryshme nga viti 1994 deri në vitin 2015, sipas shërbimit të ndjekjes së fluturimeve Flightradar24.
Linja ajrore e mallrave 21 Air operoi aeroplanin për Amazon, tha një zëdhënës i Amazon në një deklaratë. /Telegrafi/