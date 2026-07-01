Toshkovski: "Safe City" do të gjobisë edhe shoferët e huaj që shkelin rregullat e trafikut në të gjithë Maqedoninë
Shoferët që kalojnë tranzit nëpër Maqedoninë e Veriut do të përfshihen në sistemin "Safe City", do të ketë edhe gjoba për shtetasit e huaj, qëllimi është të respektohen rregullat e trafikut dhe të shpëtohen jetë njerëzore, informoi sot Ministri i Brendshëm, Pançe Toshkovski, i cili së bashku me kolegun e tij serb Ivica Daçiq promovuan fushatën "Vozitë i Qetë" në Pikën Kufitare Tabanoc.
Toshkovski u bëri thirrje të gjithë atyre që kalojnë tranzit nëpër korridoret 8 dhe 10 në Maqedoni se kamerat e "Safe City" po funksionojnë, punojnë dhe regjistrojnë shkeljet e trafikut.
Toshkovski tha se përveç qytetarëve të vendit, së shpejti edhe qytetarët që kalojnë tranzit në vend do të marrin gjoba për shkelje të rregullave të trafikut, prandaj u bëri thirrje qytetarëve që udhëtojnë të respektojnë rregullat, duke treguar se çdo jetë e shpëtuar është një gjest i madh.
Ministri u bëri thirrje të gjithë atyre që kalojnë tranzit nëpër korridoret 8 dhe 10 të jenë të përgjegjshëm, sepse sistemi "qytet i sigurt" po funksionon dhe do të zbatohet për të gjithë, pavarësisht nëse kanë targa maqedonase apo të huaja.
"Shpejt, do të jeni dëshmitarë të zbatimit të plotë të hapit të dytë, që ka të bëjë me dhënien e gjobave për ata që drejtojnë automjete me regjistrim të huaj, do të jetë pikërisht këtu në këtë pikë kufitare, prandaj u bëj thirrje qytetarëve që drejtojnë automjete me targa të huaja t'i informojnë se shkeljet po përcaktohen dhe do t'u dorëzohen atyre që nuk i respektojnë rregullat sa më shpejt të jetë e mundur", tha Toshkovski./Telegrafi/