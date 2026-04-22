Toshkovski në Idrizovë: Kandidatët për policë demonstruan gatishmërinë përmes ushtrimit simulues
Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, sot në Qendrën për Trajnim në Idrizovë mori pjesë në një ushtrim simulues të kandidatëve për policë të gjeneratës 2025/2026, të cilët aktualisht ndodhen në trajnim taktik - terreni në kuadër të modulit të tretë të trajnimit të tyre themelor.
Ushtrimi filloi me simulimin e alarmit luftarak, pas së cilës kandidatët demonstruan formacione të lëvizjes, reagimit, pranimit dhe sulmit në kontakt. Në pjesën përfundimtare u realizua një skenar për vendosjen e rendit dhe qetësisë publike të prishur në përmasa më të mëdha, ku u prezantuan sistemimet formacionale dhe format e ndryshme të intervenimit.
Siç thonë nga MPB, me këtë trajnim dyjavor taktik-terreni, kandidatët i përsosin njohuritë dhe shkathtësitë praktike të fituara gjatë trajnimit themelor, me qëllim të përgatitjes së tyre të plotë për kryerjen e detyrave policore.
"Ministria e Punëve të Brendshme vazhdon në mënyrë të vazhdueshme të investojë në përmirësimin e trajnimit, gatishmërisë dhe kushteve të punës, si për kandidatët për policë ashtu edhe për nëpunësit aktivë policorë. Investime të tilla kontribuojnë drejtpërdrejt në krijimin e një strukture policore më të fuqishme, më efikase dhe më profesionale, që nënkupton nivel më të lartë sigurie për të gjithë qytetarët", thonë nga MPB.