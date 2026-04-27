Tiramisuja më e gjatë në botë u prodhua në Londër
Një ekip prej 100 kuzhinierësh italianë u mblodhën në Londër për të gatuar një tiramisu me gjatësi 1,445 metra.
Një anëtar i Rekordeve Botërore Guinness ishte në vend në Bashkinë e Chelseat, për të konfirmuar se ëmbëlsira masive theu rekordin e vendosur më parë nga një tiramisu 897 metra e gjatë e prodhuar në Milano, Itali, në vitin 2019, transmeton Telegrafi.
Mirko Ricci, i cili organizoi përpjekjen e Londrës, e mbajti më parë rekordin në vitin 2017, përpara se të thyhej në vitin 2019.
Ëmbëlsira e përfunduar përmbante rreth 2.2 ton djathë maskarpone, 50,000 biskota me majë ladyfinger dhe më shumë se 3,000 vezë. /Telegrafi/
