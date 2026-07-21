TikTok nuk është më i ndaluar në Amerikë – çfarë ka ndryshuar?
Platforma e njohur TikTok do të vazhdojë të funksionojë në Shtetet e Bashkuara pasi është arritur një marrëveshje që ndryshon strukturën e pronësisë së saj amerikane.
Problemi kryesor për autoritetet amerikane ishte lidhja e TikTok-ut me kompaninë kineze ByteDance dhe shqetësimet se të dhënat e përdoruesve amerikanë mund të binin nën ndikimin e qeverisë kineze.
Për këtë arsye, Kongresi amerikan kishte miratuar një ligj që kërkonte shitjen e operacioneve amerikane të TikTok-ut ose përballjen me një ndalim kombëtar.
Sipas marrëveshjes së re, versioni amerikan i TikTok-ut do të kontrollohet nga një grup investitorësh amerikanë dhe aleatë, ndërsa ByteDance do të mbajë vetëm një pjesë të vogël të pronësisë.
Gjithashtu, të dhënat e rreth 170 milionë përdoruesve amerikanë do të ruhen në serverë të kompanisë amerikane Oracle, e cila do të ketë rol në sigurinë e të dhënave dhe kontrollin teknik të platformës.
Një nga ndryshimet më të rëndësishme lidhet me algoritmin e rekomandimeve të TikTok-ut. Sipas marrëveshjes, ai nuk do të jetë më nën kontrollin e plotë të ByteDance, ndërsa versioni amerikan do të kalojë në një strukturë të re menaxhimi.
Kështu, ndalimi i TikTok-ut në SHBA u shmang, por aplikacioni do të funksionojë me kushte shumë më të rrepta për pronësinë, sigurinë dhe menaxhimin e të dhënave. /Telegrafi/