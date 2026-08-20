Thirrje për studentët, Penda ofron bursa për vitin akademik 2026/2027
Asociacioni për Edukim "Penda“ ka hapur thirrjen për aplikim për bursa studimi për vitin akademik 2026/2027, të dedikuara për studentë të suksesshëm dhe maturantë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të cilët kanë nevojë për mbështetje financiare.
Bursa kap vlerën prej 5.000 denarësh në muaj dhe do të ndahet për një periudhë prej nëntë muajsh akademikë.
Për të përfituar nga kjo mundësi, kandidatët duhet të aplikojnë online deri më 30 shtator 2026 përmes formularit të aplikimit në penda-ats.org/apply.
Në kuadër të thirrjes, Asociacioni për Edukim "Penda“ do të organizojë edhe një trajnim online për përgatitjen e dokumenteve të nevojshme për aplikim.
Trajnimi do të mbahet më 1 shtator 2026, nga ora 10:00 deri në 12:00, përmes Google Meet. Sipas organizatorëve, aplikantët që ndjekin trajnimin do të kenë përparësi gjatë procesit të shqyrtimit të aplikimeve.
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