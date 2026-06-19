Thierry Henry ndryshon plotësisht qëndrimin e tij ndaj Ronaldos - e quan atë zgjidhje, jo problem
Barazimi i papritur i Portugalisë në ndeshjen hapëse kundër RD të Kongos në Kupën e Botës ka krijuar një stuhi të fortë dhe të zhurmshme mediatike midis tifozëve të zemëruar.
Sulmuesi legjendar francez, Thierry Henry, së fundmi e habiti të gjithë komunitetin e futbollit duke ndryshuar plotësisht qëndrimin e tij të ashpër publik në lidhje me veteranin portugez.
Fillimisht, ish-ylli i futbollit sugjeroi se karriera ndërkombëtare e Cristiano Ronaldos po i vinte fundi pas performancës zhgënjyese të ekipit ndaj RD Kongos.
Megjithatë, Henry e rishqyrtoi shpejt vlerësimin e tij pasi Ronaldo personalisht lëshoi një deklaratë emocionale duke iu drejtuar entuziazmit të vazhdueshëm bosh në media.
"I heq kapelën Chris-it. Më besoni, nuk është e lehtë të kesh një përkushtim kaq të jashtëzakonshëm dhe të tregosh një nivel të tillë në një moshë kaq të mirë për futbollin”, ka thënë fillimisht Henry.
“Kritikët duhet ta kuptojnë: Ronaldo nuk mund të jetë problem për këtë ekip tani, ai është zgjidhja dhe shpëtimi kryesor në momente të vështira”.
“Le të jemi të sinqertë: në futbollin modern, dhe në të vërtetë në histori në përgjithësi, nuk ka shumë njerëz që, bazuar në nivelin e arritjeve të tyre, kanë të drejtë thjesht të ulen në të njëjtën tavolinë me Cristianon”, përfundoi francezi. /Telegrafi/