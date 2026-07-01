Theu aparatet e kafesë për para, ndalohet një 28-vjeçar nga Negotina
Ministria e Brendshme njoftoi se një person nga Negotina theu aparatet e kafeve për të marrë para. Policia njofton se mallrat e vjedhura i janë kthyer pronarit.
"Më 30.06.2026 në orën 08:35 në Negotinë, oficerët e policisë nga Departamenti i Policisë së Negotinës arrestuan I.D. (28) nga Negotina, nën dyshimin se ai dëmtoi makina kafeje në disa lokacione në Negotinë duke përdorur një mjet të posaçëm dhe mori para prej tyre", njoftojnë nga MPB.
Një pjesë e mallrave të konfiskuara është gjetur dhe do t'i kthehet pronarit. Prokurori publik është njoftuar dhe pas dokumentimit të ngjarjeve, do të ngrihen akuza përkatëse kundër I.D./Telegrafi/
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