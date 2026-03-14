Terras përshëndet lehtësirat e Qeverisë ndaj qytetarëve serbë: Marrëveshje e dobishme për BE-në dhe Kosovën
Riho Terras, eurodeputet dhe raportues për Kosovën në Parlamentin Evropian, ka përshëndetur vendimin që Qeveria e Kosovës është pajtuar t’u ofrojë leje të përkohshme qëndrimi dhe t’ua njohë letërnjoftimet pjesëtarëve të komunitetit serb që nuk janë të pajisur me dokumente të Kosovës në Ligjin për të huaj dhe atë për automjetet.
“Urime kryeministrit Kurti për marrëveshjen e arritur sot falë BE-së! Besoj se kjo është e dobishme për BE-në dhe Kosovën. Shumë e rëndësishme që më pas, Përfaqësuesi i Posaçëm i BE-së për Dialogun do të punojë me Qeverinë e Kosovës dhe serbët për të integruar shërbimet shëndetësore dhe arsimore në kornizën ligjore të Kosovës, në përputhje me marrëveshjen!”, shkroi Terras në platformën X.
Ndryshe, vendimi i Qeverisë së Kosovës vjen pas një takimi në Prishtinë që kryeministri Albin Kurti kishte me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Peter Sorensen, të shtunën në mëngjes.
Veendimi poashtu u përshëndet si nga bashkësia ndërkombëtare, ashtu edhe nga Serbia.
Ligji për të huajt dhe për automjetet filloi së zbatuari më 15 janar por vetëm si një fushatë informuese për procedurat dhe rregullat e zbatimit të këtyre ligjeve./Telegrafi/
Congrats! PM Kurti for the agreement reached today thanks to EU! I believe that it is beneficial for EU and Kosovo. Remarkable that as next, EUSR Dialogue will work with Kosovo Government and Serbs to integrate health and education into Kosovo framework in line with agreement!
— Riho Terras (@RihoTerras) March 14, 2026