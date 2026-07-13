Tërhiqet nga rendi i ditës propozimi për emërtimin e rrugëve në Tetovë, këshilltarët e BDI-së nuk u kthyen në seancë
Propozimi për emërtimin e 67 rrugëve në Tetovë është tërhequr nga rendi i ditës në seancën e Këshillit Komunal. Vendimi u miratua me 20 vota “për”, pa asnjë votë “kundër” dhe pa asnjë të përmbajtur.
Në vazhdimin e seancës u rikthye vetëm koordinatori i grupit të këshilltarëve të BDI-së, Berat Murati, pasi më herët ai dhe këshilltarët e tjerë të kësaj partie e kishin braktisur seancën.
Pas një debati të gjatë, këshilltarët vendosën që çështja t’i rikthehet për shqyrtim Komisionit për emërtimin e rrugëve.
Ky komision ka nisur punën vite më parë dhe, sipas të dhënave të prezantuara në seancë, deri më tani janë mbajtur edhe dy debate publike lidhur me këtë proces.
Kryetari i Komunës së Tetovës Bilall Kasami, tha se propozimi i BDI-së është gabim dhe se procedura për riemërtimin e rrugëve tashmë ka filluar. /Telegrafi/