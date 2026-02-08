Klodian Mihaj dhe Elijona Binakaj kanë kurorëzuar sonte (e diel) dashurinë e tyre me martesë.

Atyre i është organizuar një dasmë në Big Brother VIP Kosova 4, konkretisht në Klan Arena.

Në fund normalisht që kërkohet edhe puthja në mes të çiftit, gjë që nuk ndodhi.

Klodi tentoi më shumë se dy herë për një puthje në buzë, por që u refuzua nga Elijona.

Ai më pas i dha një përqafim, si shenjë miqësie, por jo më shumë mes tyre.

Më pas u krijua një atmosferë e mrekullueshme nën performancën e Yllka Kuqit.

Klodi nga ana tjetër ka të dashur jashtë shtëpisë së famshme, reality shout. /Telegrafi/

