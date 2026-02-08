Tentoi dy herë, por Elijona refuzoi ta puthte Klodin në buzë
Klodian Mihaj dhe Elijona Binakaj kanë kurorëzuar sonte (e diel) dashurinë e tyre me martesë.
Atyre i është organizuar një dasmë në Big Brother VIP Kosova 4, konkretisht në Klan Arena.
Në fund normalisht që kërkohet edhe puthja në mes të çiftit, gjë që nuk ndodhi.
Foto: YouTube
Klodi tentoi më shumë se dy herë për një puthje në buzë, por që u refuzua nga Elijona.
Ai më pas i dha një përqafim, si shenjë miqësie, por jo më shumë mes tyre.
Më pas u krijua një atmosferë e mrekullueshme nën performancën e Yllka Kuqit.
Klodi nga ana tjetër ka të dashur jashtë shtëpisë së famshme, reality shout. /Telegrafi/
