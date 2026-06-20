Tensionet rriten në Liban, Izraeli akuzohet për përdorim të fosforit të bardhë
Raporte të publikuara së fundmi pretendojnë se Izraeli ka përdorur fosfor të bardhë gjatë operacioneve ushtarake në disa zona të Libanit, duke shkaktuar shqetësim të madh për pasojat te civilët dhe duke lënë disa komunitete pa mundësi për t’u kthyer në shtëpitë e tyre.
Fosfori i bardhë është një substancë kimike që ndizet menjëherë kur bie në kontakt me ajrin dhe përdoret zakonisht në operacione ushtarake për krijimin e perdeve të tymit ose për ndriçim në fushëbetejë. Megjithatë, përdorimi i tij pranë zonave të banuara është shumë i diskutueshëm për shkak të rrezikut që paraqet për civilët.
Sipas dëshmive nga banorë të zonave të prekura në jug të Libanit, sulmet kanë shkaktuar dëme në ndërtesa, tokë bujqësore dhe kanë krijuar frikë për shëndetin e njerëzve. Disa banorë thonë se mbetjet e materialit dhe pasiguria për gjendjen e zonave i kanë penguar të rikthehen në shtëpitë e tyre, shkruan newyorktimes.
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Organizatat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut kanë ngritur shqetësime për përdorimin e fosforit të bardhë në zona të banuara, duke paralajmëruar se ai mund të shkaktojë djegie të rënda, dëmtime të mushkërive dhe pasoja të rënda shëndetësore.
Tensionet në kufirin mes Izraelit dhe Libanit janë përshkallëzuar gjatë muajve të fundit, me përplasje të vazhdueshme mes forcave izraelite dhe Hezbollahut. Konflikti ka detyruar mijëra njerëz nga të dyja anët e kufirit të largohen nga shtëpitë e tyre.
Nga ana tjetër, Izraeli ka deklaruar se veprimet e tij ushtarake synojnë mbrojtjen e sigurisë së vendit dhe ka mohuar akuzat për përdorim të paligjshëm të fosforit të bardhë, duke thënë se përdorimi i tij bëhet për qëllime ushtarake të lejuara, si krijimi i mbulesës së tymit.
Debati për përdorimin e kësaj substance vazhdon të jetë një nga çështjet më të ndjeshme në konfliktin Izrael-Hezbollah, ndërsa banorët e zonave të prekura përballen me pasigurinë nëse dhe kur do të mund të kthehen në shtëpitë e tyre. /Telegrafi/