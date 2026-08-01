Temperaturat në Maqedoni deri në 40 gradë Celsius, ISHP publikon udhëzime për mbrojtjen e shëndetit
Shmangia e ekspozimit të drejtpërdrejtë në diell dhe aktiviteteve në natyrë midis orës 11:00 dhe 17:00, veshja e rrobave të lehta dhe të lehta, syzet mbrojtëse dhe një kapelë me ngjyrë të çelët, qëndrimi brenda dhe me ajër të kondicionuar, bërja e pushimeve të shpeshta në hije kur jeni jashtë gjatë asaj periudhe, të ngrënit me masë, shmangia e ushqimeve yndyrore dhe me shumë kalori, si dhe ushqimeve që përmbajnë një sasi të madhe sheqeri, pirja e mjaftueshme e ujit dhe pijeve minerale të buta pa pritur të ndjeni etje, shmangia e alkoolit, pijeve që përmbajnë kafeinë dhe atyre që janë shumë të ftohta, janë pjesë e rekomandimeve për mbrojtje nga moti i nxehtë që Instituti i Shëndetit Publik publikoi sot sërish për shkak të njoftimit nga Administrata Hidrometeorologjike për temperaturat maksimale të larta ditore të pritura nga nesër sot deri më 7 gusht.
Grupet vulnerabël, duke përfshirë personat mbi 60 vjeç, gratë shtatzëna, fëmijët, personat socialisht të cenueshëm, punëtorët në natyrë, si dhe ata me sëmundje kronike (sëmundje kardiovaskulare, neurologjike, sëmundje të mushkërive dhe veshkave, diabeti, sëmundje mendore, obeziteti dhe personat nën terapi që rrit urinimin), duhet të jenë veçanërisht të disiplinuar në lidhje me këto rekomandime dhe të marrin rregullisht terapi. Për të gjitha ndryshimet në gjendjen e tyre shëndetësore, ata duhet të konsultohen me mjekun e tyre të kujdesit parësor.
Instituti gjithashtu rekomandon mbylljen e dritareve dhe perdeve gjatë ditës dhe hapjen e tyre natën, kur temperatura është më e ulët, hapjen e dritares kur jeni në një automjet të parkuar në mënyrë që të lejoni ajrosjen dhe të mos lini askënd në automjet, bërjen e një dushi me ujë të vakët sipas nevojës, dhe për ftohje shtesë, vendosjen e kompresave të ftohta ose zhytjen e këmbëve në ujë të ftohtë.
Nëse ndiheni me marramendje, të dobët, të shqetësuar ose keni etje dhe dhimbje koke të forta, duhet të kërkoni ndihmë, të shkoni në një vend më të freskët sa më shpejt të jetë e mundur dhe të matni temperaturën e trupit tuaj, duhet të konsumoni ujë ose një pije minerale jo të gazuar, nëse keni dhimbje muskulore të dhimbshme, më shpesh në këmbë, krahë dhe stomak, duhet të pushoni në një vend të freskët dhe të konsumoni lëngje që përmbajnë elektrolite. Nëse dikush ka përkeqësim të gjendjes shëndetësore, atëherë telefononi në 194 ose 112, dhe ndërsa prisni ndihmën emergjente mjekësore, personi duhet të zhvendoset në një vend të freskët dhe të vendoset në një pozicion horizontal me këmbët e ngritura mbi 20 cm, duhet të hiqen rrobat, duhet të vendoset ftohje e jashtme, siç janë kompresat e ftohta në qafë, sqetulla dhe ijë, lëkura duhet të ftohet vazhdimisht dhe të spërkatet me ujë, nuk duhet të jepet terapi, dhe nëse personi është pa ndjenja, duhet të vendoset në një pozicion anësor. Nëse ndihen simptoma/shenja të pazakonta, ose nëse ato zgjasin më shumë, është i nevojshëm një konsultë me mjekun e tyre, thuhet në rekomandimet nga Instituti i Shëndetit Publik, i cili u bën thirrje qytetarëve të ndjekin rekomandimet për mbrojtje dhe kujdes gjatë temperaturave të larta.
DPHM njoftoi se nën ndikimin e një mase të ngrohtë ajri nga jugu, moti do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë me vranësira lokale të ulëta deri në mesatare gjatë fundjavës së zgjatur dhe deri në fund të javës së ardhshme. Temperatura gjatë ditës do të jetë mbi 32 gradë kudo, dhe në disa vende do të kalojë 40 gradë.
Temperaturat e larta do të vazhdojnë edhe gjatë orëve të mbrëmjes dhe të natës.