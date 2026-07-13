Në trafikun urban në Poloni, disa vajza sulmohen vetëm pse janë ukrainase - publikohet video
Një burrë u përball verbalisht me një grup vajzash ukrainase në qytetin polak Bielsko-Biała, duke u thënë atyre të ktheheshin në Ukrainë dhe duke i ofenduar, sipas një videoje të incidentit të shpërndarë në rrjete sociale.
Videoja kap një burrë të rritur duke bërtitur vazhdimisht dhe duke përdorur fjalë ofenduese ndaj vajzave dhe duke u thënë atyre "të kthehen në Ukrainë".
Kur njëra nga vajzat u përpoq të mbronte veten dhe shoqet e saj, burri vazhdoi t’i abuzonte verbalisht përpara se t’u thoshte me sarkazëm “telefononi mamin tuaj”.
Kompania e transportit komunal që operon autobusin ku ndodhi incidenti tha se "dënon të gjitha format e agresionit, dhunës dhe diskriminimit, përfshirë sjelljen e motivuar nga paragjykimet ndaj të tjerëve".
Gjithashtu, kompania tha se kishte ndërmarrë hapa për të ruajtur pamjet e kamerave të mbikëqyrjes pasi mësoi për incidentin dhe kishte marrë një deklaratë nga shoferi që drejtonte autobusin në atë kohë.
Ajo shtoi se po bashkëpunon me policinë dhe do të merrte "masa të përshtatshme disiplinore, duke përfshirë sanksionet e parashikuara sipas ligjit të punës". /Telegrafi/