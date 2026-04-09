Telefon që nuk e keni parë kurrë më parë!
Një telefon i ri inteligjent heq dorë nga ekrani digjital klasik dhe në vend të tij përdor teknologjinë E Ink, e njëjta që shfaq tekst si me bojë në letër dhe përdoret zakonisht në lexues elektronikë dhe pajisje të ngjashme.
Ky model quhet HiBreak Plus dhe është prodhim i kompanisë kineze Bigme. Ai ka një ekran E Ink me ngjyra 6.13 inç dhe funksionon si një telefon Android 4G me mbështetje të plotë për dyqanin Google Play.
Ekrani i tij nuk ka ndriçim të brendshëm, por reflekton dritën e ambientit — gjë që e bën më të lehtë për sytë dhe të lexueshëm nën dritë direkte të diellit pa rritje maksimale të ndriçimit. Telefonit i ofrohen 36 nivele ndriçimi, dhe ai automatikisht rregullon ngjyrën dhe ndriçimin sipas kushteve të dritës.
Ekrani mund të përdoret edhe për shkrim ose vizatim me një laps opcionale, dhe pajisja ka 4 GB RAM, GPS, sensor të gjurmës së gishtit dhe një bateri që pritet të zgjasë më shumë sesa shumica e telefonave konvencionalë falë efikasitetit të ekranit. Telefon është mjaft i lehtë — vetëm rreth 193 gram.
HiBreak Plus është tani në shitje përmes faqes zyrtare të kompanisë me një çmim paraprak rreth 236 euro dhe dërgesë në mbarë botën. /Telegrafi/